Maroc: Emmanuel Macron au pays pour faire connaissance avec le roi Mohammed VI

Constestation dans le Rif et procès Gdeim Izik, c'est un voyage présidentiel dans un royaume en ébullition. Pour l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), c'est l'occasion d'interpeller le président français sur les violations des droits de l'homme dans le royaume, et en particulier sur le procès de Gdeim Izik qui se tient actuellement près de Rabat. Affaire dans laquelle 24 militants politiques, victimes de tortures, sont accusés d'être responsables de la mort de 11 membres des forces de l'ordre. Un procès à charge, où les droits de l'homme et de la défense ont été totalement bafoués selon Hélène Legeay, responsable du pôle Maghreb de l'ACAT.

L'objectif est, selon l'Elysée, de poser les bases d'une relation de confiance entre le président français et le souverain marocain qui avant de dîner, se verront en tête à tête puis en présence de leurs conseillers. Au menu de ces discussions : coopération économique, climat et surtout sécurité.

C'est une visite pour permettre à Emmanuel Macron et Mohammed VI de faire connaissance. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. C'est peut-être ce qui explique que ce déplacement soit présenté d'abord et avant tout comme étant d'ordre personnel.

