Congo-Kinshasa: Grande absente du sommet de Berlin

C'est vers l'Afrique, grand réservoir de ressources naturelles, que se tourne l'Allemagne pour sécuriser ses approvisionnements. Profitant de sa présidence tournante du G20, elle a réuni les 12 et 13 juin à Berlin une brochette de chefs d'Etat africains pour parler affaire. L'Afrique centrale a été représentée par le Rwandais Paul Kagame. Un affront pour la RDC, démontrant qu'à l'échelle internationale, elle n'existe pas ; un no man's land qui a brillé par son absence dans la capitale allemande.

L'Allemagne assume cette année la présidence du G20. Première puissance économiquede l'Union européenne, l'Allemagne nourrit une soif extrême de matières premières pour soutenir son industrie.Désormais, toute l'attention de Berlin est portée sur l'Afrique considérée comme un grand réservoir de terres rares.

Alors qu'elle préside la présidence du G20, l'Allemagne tient à capitaliser son mandat. Aussi a-t-elle réuni les 12 et 3 juin 2017 un sommet du G20 auquel était conviée une belle brochette de chefs d'Etat africains. Berlin a pris le soin de triller minutieusement dans chaque sous-région de l'Afrique.

Les chefs d'Etat de la Côte d'Ivoire, de l'Egypte, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie ont fait le déplacement de Berlin pour échanger avec la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, d'un nouveau type de « partenariat avec l'Afrique ». Bien décidés à saisir la perche tendue et prompts à attendrir la chancelière allemande, les invités africains ont capitalisé leur présence au sommet du G20.

Si l'Afrique de l'Ouest a été surreprésentée, c'est sur le Rwanda que l'Allemagne a porté son dévolu pour porter la voix de l'Afrique centrale. Une chose est sûre : Berlin a fixé comme priorité de stimuler l'investissement privé en Afrique. La grande conférence de Berlin, baptisée « Compact With Africa » a été l'occasion pour tous les pays africains voués à l'émergence, telle la RDC, de faire entendre sa voix et confirmer son importance géostratégique.

La main tendue

A Berlin, on a donc parlé matières premières. Sans la RDC évidemment. Une situation paradoxale qui dénote d'un manque de considération de ce pays considéré à juste titre comme un scandale géologique en raison de l'immensité de ses ressources naturelles dont l'Allemagne a grandement besoin. A Berlin, c'est avec Paul Kagame du Rwanda que le Allemands ont préféré discuter. Un affront pour Kinshasa.

En effet, l'initiative portée par l'Allemagne a été érigée en priorité du G20. Le symbole a son importance. Jamais auparavant l'Afrique n'avait été ainsi invitée à la table de ce club de grandes puissances. Un groupe qui rassemble les principales économies de la planète et auquel appartient un seul pays du continent, l'Afrique du Sud.

A l'issue des échanges mardi à Berlin, on parle déjà d'un « plan Merkel » pour le continent. L'expression lancée par le président ivoirien Alassane Ouattara - en référence au plan Marshall des Etats-Unis, consacré à la reconstruction de l'Europe après la seconde guerre mondiale - a été reprise en boucle. Mais, sa mise en place, estiment plusieurs analystes devrait prendre un peu plus de temps. Car, pour s'engager pleinement en Afrique, Berlin a posé quelques préalables, dont le plus important est la garantie de sécurité et de stabilité politique. Or, sur ce point précis, l'Afrique ne passe pas pour un bon élève.

Vu de Kinshasa, la grande conférence de Berlin a une fois de plus jeté un grand opprobre sur la RDC. L'absence de la RDC à ce grand rendez-vous est la preuve du grand vide dans lequel baigne la RDC. Comme l'a déjà rappelé la CIA en son temps, au cœur de l'Afrique, la RDC est « un trou noir ». En réalité, le pays n'existe que de nom. Dans les grands cercles internationaux où se décide l'avenir de l'Afrique, la RDC est inaudible. C'est pourquoi lorsqu'il s'est agi de traiter avec un pays de l'Afrique centrale, l'Allemagne a préféré entrer directement en contact avec le Rwanda que se fourvoyer avec la RDC.

Une honte toute bue pour le pays de Lumumba, de Kimbangu et de Kimpa vita... Car, que représente le Rwanda en termes de matières premières ? Rien qui vaille. N'est-ce pas un nain à côté de la RDC ? Mais, c'est avec lui que Berlin a estimé bon de traiter. Est-ce à dire Kigali passe pour un sous-traitant des matières premières de l'Afrique centrale, principalement de la RDC ? On n'est pas loin de cette réalité.

En effet, cette marginalisation de la RDC à l'échelle internationale est la conséquence du laxisme dans lequel baigne depuis un temps la RDC. Avec toutes les guerres qui ont déchiré sa partie Est, la RDC est devenue un fourre-tout où tout le monde peut s'aventurer pour assouvir sa soif en matières premières. Dans leurs différents rapports, les Nations unies et d'autres organisations internationales ont dénoncé le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Des pays voisins, principalement le Rwanda et l'Ouganda, ont été cités comme des plaques tournantes de ce commerce illégal.

Un affront pour la RDC

En invitant aujourd'hui le Rwanda en lieu et place de la RDC, reconnu de par le monde comme pays aux ressources naturelles, l'Allemagne a consacré une évidence qui s'impose à nous Congolais depuis la nuit des temps. A l'international, le Rwanda passe pour le sous-traitant de tout ce qui se faut en RDC. Si non, rien ne justifierait la présence du président Kagame les 12 et 13 juin 2017 à Berlin.

L'absence de la RDC au sommet, c'est aussi à la fois une interpellation et un défi imposé à la RDC. Interpellation pour que la RDC prenne conscience de son rôle dans le nouveau jeu international si le pays ne veut pas être le théâtre des conflits pour des pays en quête de matières. Défi dans le sens de rétablir l'Etat en vue de recréer la crédibilité internationale du pays. Car, quoiqu'on dise, au niveau international, la RDC a perdu de sa superbe mais aussi sa renommée. Elle est aujourd'hui synonyme de viol, de violences et de prédation de ressources naturelles. C'est tout cet honneur perdu que le pays doit recouvrer pour enfin compter à l'échelle internationale.

Dans tous les cas, l'Allemagne a montré son intérêt pour les matières premières de l'Afrique. Elle est prête à venir. D'ores et déjà, en Afrique centrale, le Rwanda s'est porté volontaire pour lui prêter toute son assistance. Quelque chose se décide sur le sort de nos matières premières. C'est sur l'axe Kigali - Berlin. Prenons garde que le Rwanda nous dame le pion en se réclamant maitre de ce qui nous appartient.

En Allemagne, la chancelière Merkel a déjà fixé ses priorités. Depuis un temps, l'Allemagne travaille sérieusement sur le projet. Dans une déclaration faire en 2014, elle n'a pas caché ses prétentions pour l'Afrique. Fin mars 2014, Angela Merkel a circonscrit sa vision : « Certains pays africains ont des matières premières. Nous voulons qu'eux aussi en profitent. L'Allemagne peut ici être un courtier honnête ».

Quoi de plus normal qu'en Afrique centrale l'Allemagne se tourne directement vers la RDC au lieu de s'allier avec un sous-traitant, le Rwanda. Aux Congolais d'envoyer des signaux qui rassurent. Ce qui n'est pas le cas pour le moment.Triste réalité pour un pays voué à un avenir prospère au cœur de l'Afrique mais qui fait du sur place en embouchant un discours souverainiste qui le nivelle vers le bas.