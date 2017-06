Afrique de l'Ouest: La crise au Sahel au menu de la visite de Le Drian à Alger

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était hier… Plus »

« L'objectif principal est la lutte anti-terroriste, a-t-il déclaré. Nous sommes dans une zone de turbulence où la présence terroriste se renforce davantage, parce qu'il y a des situations chaotiques, en Libye, et des situations encore non maîtrisées totalement au niveau du Mali, qui permettent aux groupes terroristes, au crime organisé, de se développer dans ces régions. »

Ils assurent qu'ils seront en contact direct et quasi permanent à propos des crises de la région sahélienne. A la sortie de la réunion, le ministre français Jean-Yves Le Drian répète qu'Alger et Paris sont sur la même longueur d'onde.

