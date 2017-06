Togo: Le pays fête le chocolat, le cacao et le café

La deuxième édition de la fête du chocolat, du café et du cacao aura lieu du 30 juin au 07 aout 2017. Cette seconde édition est placée sous le thème "promotion de l'entrepreneuriat agricole et de la consommation locale à travers la filière café-cacao".

Organisée par Choco Togo en collaboration avec les acteurs de la filière café-cacao, cette fête vise entre autres à promouvoir la qualité et la production biologique sur toute la chaine des filières café- cacao du Togo, développer une stratégie de proximité et d'accessibilité du café et du cacao dans le monde rural, urbain et sous régional, implanter une industrie de transformation de toute la production nationale du café et du cacao.

Trois (3) grands évènements marqueront cette célébration notamment le salon du chocolat, du cacao et du café, la caravane du CONSOM'ACTEUR, la foire « made in Togo » qui sera un moment de rencontre avec le grand public.

Le promoteur de Choco Togo, Eric Komi AGBOKOU a affirmé que cette fête est un moyen pour célébrer la qualité du café et cacao du Togo ignorée pendant des années.

« Le Togo s'est contenté seulement de cultiver, de faire la collecte et d'exporter ce cacao et nous avons compris que ce cacao de qualité est ignoré sur le plan international pour maintenir le coût bas. Nous qui avons découvert cela nous nous sommes dit que nous allons célébrer ce cacao et ce café de qualité » a-t-il affirmé.

Il a également souligné que cette édition veut valoriser le café et le cacao tout en valorisant la chaine de valeur c'est à dire poursuit-il, ce n'est plus Choco Togo qui organise juste pour pourvoir parler du chocolat mais nous organisons cette fête avec tous les acteurs de la

filière café-cacao et tous les acteurs de la promotion et de la transformation des produits au Togo.

La fête du chocolat, du cacao et du café togolais se veut l'affirmation d'une identité retrouvée après plus de 100 ans d'exportation des fèves de cacao et de grains de café séchés sans une réelle transformation et une consommation locales de ces ressources agricoles très prisées et consommées ailleurs.