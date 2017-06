Niger: 92 migrants secourus dans le désert

« Les passeurs commencent à négocier encore une fois avec les migrants. Ils leur disent que s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas continuer. Donc ils sont dans une situation très vulnérable. Personne ne peut dire "non je ne peux pas payer maintenant", parce qu'ils sont au milieu du désert. Et s'ils n'ont pas d'argent ou parfois pour éviter les contrôles, les migrants sont abandonnés et restent là où ils sont. Dans ce cas, ils ont eu la chance d'être à côté d'un puits », explique Giuseppe Loprete, chef de mission de l'OIM à Niamey.

Les migrants, en majorité des femmes et des enfants, sont des ressortissants ouest-africains du Ghana, du Nigeria et du Sénégal, selon le chef de l'antenne de la Croix-Rouge nigérienne à Dirkou. Ils avaient été laissés à leur sort sans eau, ni nourriture. Ils ont finalement été placés entre les mains de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), section de Dirkou.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

