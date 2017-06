Sénégal: Coupe - US Gorée-Lusitana, premier match des 16-èmes de finale (seniors)

Dakar — Les 16-èmes de finale de la Coupe du Sénégal seniors vont démarrer ce mercredi à Dakar avec les matchs US Gorée-Lusitana et AS Douanes-Jaraaf, a appris l'APS.

La première rencontre ne manque certes pas d'enjeux, en ce qu'elle va mettre aux prises une équipe insulaire mal en point en Ligue 1, où ils occupent la dernière place du classement, à une équipe de division 3, Lusitana.

Il reste que le match As-Douanes-Jarraf, prévu sur la même pelouse - stade Demba Diop - que la première confrontation, va être l'un des matchs phares de ces 16-èmes de finale.

Les deux clubs joueront pour aller le plus loin possible dans cette compétition, la seule pouvant leur permettre de décrocher un titre à la fin de la saison.

La même journée, Guédiawaye FC et Diambars vont batailler au stade Amadou Barry de Guédiawaye (banlieue dakaroise), un rencontre qui promet également, entre deux équipes qui ont longtemps joué les premiers rôles avant d'échouer à remporter le titre finalement allé à Génération Foot.

Cela dit, il est à signaler que le GFC avait battu (1-0) Diambars lors de la 24-ème journée de Ligue 1, dimanche dernier.

Voici le programme des 16-èmes de finale :

Mercredi 14 juin : US Gorée-Lusitana, AS Douanes-Jaraaf, Stade de Thiaroye-Stade de Mbour, GFC-Diambars, AJ Saly-CNEPS, Noyau SC-Cosaan Khombole, Jamono Fatick-Bargueth, Université Saint Louis-ETICS, Ndiambour-DUC, AS Saloum-Casa Sports.

Jeudi 15 juin : Port-Sonacos, AS Pikine-Kaffrine, Teungueth FC-Renaissance, AS Cambérène-RS Yoff, US Rail-ASC Dahra, Mbour PC-Darou Salam.