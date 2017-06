Burkina Faso: «Playing For Change» au pays, inspirer et connecter le monde par la musique

La musique pour changer le monde, c'est l'objectif du mouvement «--Playing For Change--», un mouvement créé pour inspirer et connecter le monde au travers de la musique.

Le projet est né avec la conviction que la musique a le pouvoir de défaire les frontières et de transcender la distance entre les gens. Depuis 2002, les fondateurs organisent des rencontres autour de la musique.

Pour cette année ils parcourent le monde pour le tournage d'une vidéo autour de la chanson « With my own two hands » de Ben Harper. Et ils étaient au Burkina Faso avec de jeunes musiciens encadrés par le mouvement ATD Quart Monde.

Petite répétition avant le tournage de la vidéo autour de la chanson « With my own two hands » de Ben Harper. Une chanson qui sera reprise par plusieurs groupes de jeunes musiciens de la rue à travers le monde, grâce au mouvement « Playing for change ». Mermoz Mussongo, est chargé d'encadrer les jeunes artistes au sein du mouvement...