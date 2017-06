Angola: Les Israéliens pourraient investir dans la production d'engrais

Il a précisé que près de 90 pour cent de la production, en particulier des céréales, le maïs, le millet, le sorgho et des tubercules, la pomme de terre, le manioc et d'autres produits consommés dans le pays étaient principalement fournis par le secteur de la famille.

Il a expliqué que le problème n'était pas dans la production, «la préoccupation la plus évidente est la vente et commercialisation de la production, parce que nous avons une très grande part de la production garantie par la production familiale».

«En ce moment, nous sommes plus concentrés sur la production, mais nous avons un vaste réseau avant et après la production qui va au marché pour être une très grande préoccupation. Nous avons des problèmes d'écoulement, stockage de la production, commercialisation, nous parlons d'une gamme d'opportunités », a-t-il dit.

Selon le responsable, à l'heure actuelle, plus de 60 pour cent des produits alimentaires consommés en Angola sont de la production nationale, résultant des politiques définies par l'Exécutif pour diversifier l'économie et lutter contre la pauvreté.

Il a dit que le pays disposait désormais d'une plus grande disponibilité d'engrais et il y avait une baisse des prix parce que le sac de 50 kg qui coûtait 30.000 kwanzas, est acquis maintenant à 5.000 kwanzas.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.