Angola: Le commandant de l'Armée veut plus de surveillance des frontières terrestres

Le général Gouveia João de Sá Miranda a dit que ces stratégies visaient à améliorer progressivement les conditions des casernes et du travail des troupes et d'évaluer le degré d'exécution des programmes de préparation opérationnelle, combative, éducative et patriotique.

Le général a fait cette recommandation quand il s'exprimait à l'ouverture de la première rencontre avec les officiers généraux de l'Armée terrestre, qui se déroule sous la devise « L'amélioration des niveaux de préparation opérationnelle, combative et éducative-patriotique de l'armée face aux défis de l'avenir et de la participation aux élections 2017».

Luanda — Le commandant de l'Armée de terre, le général Gouveia João de Sá Miranda, a recommandé mardi, à Luanda, une vigilance accrue dans les frontières terrestres angolaises, pour empêcher l'entrée illégale des étrangers qui peuvent troubler la paix et la tranquillité publique avant, pendant et après la campagne électorale.

