Angola: Réajustement des salaires des serviteurs publics

Luanda — Le salaire de base du Chef du gouvernement et des titulaires des charges de fonction exécutive de l'Etat a été réajusté à base d'un Décret Présidentiel numéro 95/17, publié dans le Journal de la République du 08 juin.

Selon le Décret Présidentiel, le salaire du Président de la République sera désormais de 640.129,84 Kwanzas (1 dollar US vaut 165,092 Kzs), et les dépenses de représentation de 384.077,90, ce qui totalise .024.207,74 Kzs.

La rémunération du vice-président de la République est de 843.371,06, soit 544.110,36 Kwanzas comme salaire de base, et 299.260,70 kzs de dépenses de représentation.

Le ministre d'Etat touchera comme salaire de base 512.103,87 Kzs, et 256.051,94 comme dépenses de représentation, totalisant un salaire liquide de 768.155,81 Kwanzas.

Six cents Nonante-six mille et cent-quarante et un (696.141,20) est le salaire d'un ministre et d'un gouverneur provincial, repartis en 480.097,38 Kwanzas comme salaire de base, et 216.043,82 Kzs de dépenses de représentation.

Le secrétaire d'Etat, le vice-ministre et le vice-gouverneur gagneront 448.090,89 Kwanzas comme salaire de base, plus 79.236,35 kzs de dépenses de représentation, soit un total de 627.327,24 kwanzas.

Le président de la République a aussi approuvé le Décret numéro 96/17, également du 08 juin, qui réajuste les salaires de base des fonctionnaires publics des carrières du Régime Général.

Désormais, l'Assesseur principal gagnera 333.748,18 Kwanzas, le premier Assesseur 301.962,64 Kwanzas, l'Assesseur 270.177,10 Kzs, le Technicien supérieur principal 214.552,40 Kzs, tandis que le Technicien supérieur de première classe 190.713,25 kzs.

Le salaire de base du Technicien supérieur de 2e classe et du Technicien spécialiste principal est de 166.874,09 kzs, du Technicien spécialiste de première classe 150.981,32 kzs, celui de deuxième classe 139.061,74 Kzs, tandis que celui du Technicien moyen principal et de première classe est de 89.907,67 Kzs.

Le Décret Présidentiel numéro 97/17, également du 08 juin, approuve le réajustement des salaires de base des Fonctionnaires publics titulaires des charges de direction et de commandement du Régime Général.

Ainsi, le salaire de base du directeur national, secrétaire général, directeur du cabinet du membre du gouvernement, et inspecteur-général est de 340.422,87 Kwanzas, et les dépenses de représentation sont de 68.084,57 kzs, totalisant une rémunération de 408.507,44 Kzs.

Dans l'Administration locale, le salaire de base du délégué et du directeur provincial, inspecteur provincial et administrateur municipal est de 304.588,88 kwanzas, et les dépenses de représentation de 60.917,78 kzs, soit un total de rémunération de 365.506,66 kwanzas.

L'administrateur municipal-adjoint gagnera, dès à présent, 250.837,90 kwanzas. Il aura comme dépenses de représentation 50.167,58 kwanzas, totalisant un salaire liquide de 301.005,48 Kwanzas.

L'administrateur communal aura comme salaire de base 215.003,92 kwanzas, et ses dépenses de représentation seront de 43.000,78 kzs, totalisant 258.004,70 kzs.

Enfin, l'administrateur communal-adjoint touchera comme salaire de base 179.169,93 Kwanazs, auquel s'ajoutent les dépenses de représentation de 35.833,99 kzs, soit un total de 215.003,92 Kwanzas.