Sénégal: Khalifa Sall, incarcéré depuis 100 jours, prêt pour les législatives

« Khalifa Sall aime discuter avant de trancher, en prison il n'a plus la même latitude », estime l'un de ses collaborateurs. Et le maire, tête de liste nationale, doit désormais lancer sa campagne, monter son QG, créer une équipe en espérant que ses consignes, ce n'est visiblement pas toujours le cas, soient respectées et appliquées à la lettre.

Au Sénégal, alors que le président Macky Sall rentre d'une tournée européenne à Bruxelles, Berlin et Paris où il a rencontré Emmanuel Macron, le maire de Dakar Khalifa Sall est en prison depuis précisément 100 jours. Et les deux hommes politiques vont désormais s'affronter sur le terrain politique avec les législatives qui se tiendront le 30 juillet prochain. Malgré sa détention, le maire de Dakar reste combatif.

