Angola: Uíge - Le ministre de l'Assistance en visite dans la province

communiqué de presse

Uíge — Le ministre de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Muandumba, travaille depuis ce mardi matin, dans la province de Uige, oì il va lancer un programme visant à protéger les populations pauvres et vulnérables.

Lors de la réunion avec les membres du gouvernorat provincial, le ministre a dit que le programme bénéficiera à environ huit mille personnes en situation de vulnérabilité, d'abord dans le cadre de la municipalisation de l'action sociale dans tout le pays.

Ce même mardi, Gonçalves Muandumba s'est déplacé à la municipalité de Damba, à 197 kilomètres au nord de la capitale provinciale, pour rencontrer les autorités locales et le groupe technique municipal d'assistance et réinsertion sociale, ainsi que pour identifier l'emplacement des installations futures du centre d'action sociale dans la municipalité de Damba.

A Uige, le gouvernant lancera un projet pilote englobant différents acteurs liés à l'éducation, la santé et le professionnalisme des hommes dans la région.

Durant trois jours de travail, le gouvernant et les techniciens de son secteur vont orienter une conférence qui abordera des thèmes ayant trait à la protection sociale, la promotion et l'accès aux services pour les personnes âgées, la municipalisation de l'action sociale, le système d'information et la gestion de l'action sociale.

La situation de déminage dans la région, les possibilités de réadaptation complète de personnes handicapées, la stratégie d'éducation de la petite enfance, sont également des questions au menu de la conférence.

Le ministre a précisé que le travail vise à écarter la pauvreté et la vulnérabilité au sein des personnes âgées, des personnes handicapées et á lancer une bourse de bienfaisance, dont le travail est fait par des fonctionnaires, assurant des biens de première nécessité et des matériaux de construction aux nécessiteux.