Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Mazembe écrase Sanga Balende, DCMP bat Bukavu Dawa

Au classement, Mazembe prend la tête du championnat avec 21 points glanés et un goal average de +11. DCMP reculer à la deuxième place, avec également 21 points, mais un goal average de +10, mais avec un match de plus que Mazembe. V.Club est troisième avec 18 points, en attendant son prochain match. Le FC Renaissance du Congo est quatrième avec 15 points.

Le même mardi 13 juin 2017 au stade de la Concorde de Bukavu dans la province du Sud-Kivu, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a battu assez difficilement la formation locale d'OC Bukavu Dawa par deux buts à un. Jean-Marc Makusu Mundele a ouvert la marque pour les Immaculés de la capitale à la 35e minute. Bukavu Dawa a égalisé après l'heure de jeu par Abel. Mais Ava Dongo a donné la victoire aux joueurs du coach Otis Ngoma à la 85e minute, avec un précieux deuxième but qui maintient DCMP encore dans la course pour la qualification à une compétition africaine.

Le portier malien Mounkoro, le Ghanéen Frimpong, Jean Kasusula, Meschak Elia, le Ghanéen Daniel Adjei et Patou Kabangu, Miché Mika ont débuté sur le banc. Le onze de départ du coach Chico Mukeba de Sanga Balende s'est composé du gardien Kalambayi Katembwe, Bukasa Kalambayi, Apinda Sakamobi, Bakodila, Mulumba Kabwita, Oloko Onzaya, Kibuku Faustin, Mayamba Ramazani, Lusiela Mande, Idrissu Abdul Aufin et Kungemena Pedro.

Pour cette rencontre, l'entraîneur Pamphile Miyaho Kazembe a titularisé le gardien de but Matampi Vumi Ley à l'absence du portier international ivoirien Sylvain Gbohouo pas encore rentré en club après la défaite à domicile (Bouaké) de la Côte d'Ivoire, battue par la Guinée Conakry. Dans le champ, on a retrouvé Djo Issama Mpeko, Joël Kimwaki, Kévin Mondeko et le Zambien Kabaso Chongo en défense, l'Ivoirien Christian Koffi Kouame, le Zambien Nathan Sinkala et Trésor Mputu au milieu de terrain. Le Ghanéen Salomon Asante, Ben Malango et Deo Kanda ont formé le trio d'attaque de Mazembe ayant fait le choix du 4-3-3 comme dispositif tactique.

