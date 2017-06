Congo-Kinshasa: De retour à Kinshasa - Mwimba Texas satisfait de son séjour brazzavillois

Le Président de la FMT salue cette synergie qui règne entre sa structure et la fondation qui l'y a invité ainsi que la Fondation Charles Ebina, qui a pensé beaucoup de projets au bénéfice des albinos de deux rives du fleuve Congo.

De retour de Brazzaville, où il a séjourné pendant deux jours, sur invitation de la Fondation Jonhy Chancel pour les albinos, le Président de la Fondation Mwimba Texas, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Makiese Texas, a félicité les autorités congolaises dont le Président de la République, qui est, selon lui, un grand albinosphile, pour avoir accepté de travailler avec un albinos, en la personne du ministre Thierry Mungala. Il a appelé les autres responsables africains à suivre cet exemple en vue de faciliter l'intégration des albinos. Texas Mwimba Makiese a également salué l'implication du ministre Thierry Mungala, dans la sensibilisation de ses semblables. Ce membre du gouvernement, a-t-il souligné, a personnellement répondu à l'invitation de Fondation Jonhy Chancel pour les albinos, en participant à la manifestation organisée à Brazzaville.

Le Président de la FMT a aussi salué la synergie qui règne entre sa fondation, la Fondation Jonhy Chancel pour les albinos ainsi que la Fondation Charles Ebina du Président Joe Washington Ebina, pour le bien les albinos de deux rives du fleuve Congo. « Nous avons pensé beaucoup de projets pour le bien des albinos des deux rives du fleuve Congo, dans le cadre de cette synergie entre nos trois structures », a-t-il révélé.

Un message de sensibilisation et d'encouragement

A Brazzaville, devant le ministre Thierry Mungala, le Président Joe Washington Ebina et les autres invités de marque, le Président Mwimba Texas a sensibilisé les albinos de Brazzaville, pour leur intégration dans la société. Il leur a recommandé de se décomplexer, de s'accepter et de se faire accepter par la société, en se rendant utiles à elle. « Une opinion veut faire croire que les albinos ne sont pas intelligents ou sont inférieurs aux non albinos mais, l'exemple le plus patent, qui contredit cette imagerie populaire, est celui du Ministre Thierry Mungala, qui fait un travail excellent aux côtés du Président de la République du Congo depuis plusieurs années. Albinos, il est porte-parole du gouvernement et se défend bien, comme le Ministre Mende de la RDC, qui n'est pas un albinos », a-t-il souligné. Mwimba Texas a ainsi balayé, comme il le fait à Kinshasa et partout où il va pour remplir sa mission, ces préjugés qui veulent faire des albinos des êtres à part et inférieurs.

Dans cette mission de partage de son expérience de près de dix-neuf ans dans la défense des droits des albinos et leur sensibilisation, le Président de la FMT n'est pas allé les mains mortes. Il a traversé le fleuve Congo avec, dans sa gibecière, des lunettes solaires, des chapeaux et de brillants pour la protection des lèvres, qu'il a partagés à ses frères et sœurs albinos de Congo-Brazzaville.

Mwimba Texas est rentré rapidement à Kinshasa qu'il avait quitté deux jours plus tôt, pour des préparatifs des activités de la troisième édition de la Journée de sensibilisation à l'albinisme et de dix-neuf ans de la FMT. Déjà, dans le cadre de cette célébration, la Fédération des albinos de la RDC qu'il dirige participe, le mardi 13 juin au Collège Boboto, à une grande manifestation organisée par les ministères des Affaires sociales et des Droits humains, en collaboration avec le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et le Fonds national de promotion et de service social. Toutes les ONG des albinos dont celles dirigées par Yann Mambo, Police Belge, Boaz, Maman Pauline Musawu, etc. se retrouveront ensemble au collège Boboto, dans le cadre de cette célébration.

La FMT prévoit, particulièrement, au 28 juin 2017, dans la salle du Jardin botanique de Kinshasa, des activités pour commémorer cette édition de la Journée dédiée aux albinos ainsi que son dix-neuvième anniversaire.

Mwimba Texas, rappelle-t-on, avait traversé le fleuve Congo, sur invitation de l'Association Jhony Chancel pour les albinos afin de partager son expérience sur la sensibilisation des albinos, la défense de leurs droits ainsi que la lutte contre le cancer de la peau, cette maladie qui ravage les albinos à travers le monde. Sur place, il a été accueilli par la structure sui l'avait invité. Mais, sur place, il a noté la présence de l'ancien Président de la Ligue de catch du Congo, Damaross Mussikalaka, du Président du Fan club Mwimba Texas, Dora Tshibasu et du catcheur Lisasi.