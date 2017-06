Congo-Kinshasa: Evasions massives dans les prisons - Alexis Thambwé Mwamba visé par une motion de défiance

Parmi les griefs à charge du ministre de la justice, la non prise en compte des recommandations de l'Assemblée nationale pour prévenir d'autres cas d'évasions après celle du 17 mai à la prison de Makala et le maquillage des chiffres sur le nombre des évadés.

Le ministre de la justice Alexis Thambwé Mwamba doit impérativement répondre au sujet des évasions intempestives déplorées ces derniers temps dans les prisons du pays. Tel est le crédo d'un groupe des députés nationaux qui ne s'expliquent pas qu'en dépit de cette série d'évasions, cinq en l'espace d'un mois, le ministre de la justice continue à se comporter comme de si rien n'était. D'après ces représentants du peuple, s'il avait encore le sens de l'honneur, l'intéressé aurait déjà rendu le tablier avant que son sort ne soit scellé par une motion de défiance susceptible de l'emporter.

Passant de la parole à l'acte, ces députés ont pris l'option d'en découdre carrément avec le ministre téméraire en initiant à son encontre une motion de défiance en bonne et due forme. A la manœuvre, le député Mohindo Nzangi qui a réussi à faire adhérer plus d'une cinquantaine des collègues à sa démarche. Sa motion aurait déjà recueilli le minimum des signatures requises conformément au règlement intérieur de la Chambre basse et c'est depuis ce mardi 13 juillet qu'elle se trouve sur la table du président de l'Assemblée nationale.

En attendant que ladite motion soit jugée recevable et soit programmée pour une discussion en plénière, Alexis Thambwé Mwamba devrait donc se préparer en conséquence pour fournir ses moyens de défense dans un dossier où sa responsabilité est engagée. Il lui est reproché, entre autres, de n'avoir pas pris en compte les recommandations de la représentation nationale après l'évasion de la prison de Makala le 17 mai pour éviter que les cas similaires ne se produisent.

Aucune disposition allant dans le sens de renforcer le dispositif sécuritaire dans les maisons carcérales n'a été prise, allèguent ses pourfendeurs tout en mettant les évasions de Kasangulu, de Beni et plus récemment du Parquet de Matete sur le compte d'une nonchalance coupable du ministre de la justice, incapable de réagir promptement et efficacement face à cette situation.

Mohindo Nzangi et ses collègues en veulent aussi au ministre pour avoir menti et maquillé les chiffres sur le nombre exact des prisonniers évadés à Makala et ailleurs, mais aussi d'avoir développé une attitude méprisante vis-à-vis de l'opinion en traitant d'idiots tous ceux qui n'ont pas cru à sa version des faits présentée devant les députés. Les initiateurs de la motion relèvent également sa velléité d'instrumentaliser l'Assemblée nationale en voulant forcer l'adoption du projet de loi portant modification de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, sans respect de la procédure légale.

Dans leur requête, Mohindo Nzangi et ses collègues stigmatisent aussi le refus du ministre d'exécuter la loi sur l'amnistie, ainsi que les mesures de décrispation politique prises dans le cadre des négociations du centre Interdiocésain facilitées par les évêques catholiques lesquelles ont accouché du compromis politique du 31 décembre.