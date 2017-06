Maroc: La fête du Wydad a bien eu lieu malgré les âneries des trouble-fêtes

Le WAC a terminé le championnat en pole position avec un compteur bloqué à 66 unités cumulées suite à 19 victoires, contre 9 nuls et deux défaites, alors que le FUS s'est hissé d'un rang se retrouvant 7ème avec un total de 40 points (11 victoires, 7 nuls et 12 défaites).

Une rencontre qui s'est soldée sur une victoire des Rbatis sur le score de deux à un. Les buts des visiteurs ont été signés Adam Nafati et Brahim Bahri respectivement aux 26ème et 66ème minutes de jeu, au moment où les Rouges ont dû attendre la 89ème minute pour réduire la marque suite à une réalisation d'Abdelâdim Khadrouf.

Une confrontation sans enjeu sportif, ce qui a permis aux deux entraîneurs, Houcine Amouta du Wydad et Walid Regragui du Fath, de revoir leurs effectifs en donnant l'occasion à bon nombre de joueurs souvent réservistes ou non retenus de prendre part à cette partie.

