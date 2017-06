Maroc: "Les Voix du Chœur" - Des chants d'Est et d'Ouest s'entremêlent à Rabat

Des chants d'Est et d'Ouest se sont entremêlés, samedi à la Villa des arts de Rabat, le temps d'une soirée présentée, sous le signe "La musique au service de la spiritualité", par la chorale "Les Voix du Chœur".

Dirigée par le chef de chorale, Rabii Merouane, "Les Voix du Chœur" ont repris de grandes œuvres venues d'ici et d'ailleurs, notamment "Mawlaya Sali Wa Sallim", "Al Mostapha", "Tanarjak", "Tribute to Queen" et "Can't Stop The Feeling".

Composée d'une trentaine de passionnés de musique, la chorale "Les Voix du Chœur" s'est aventurée dans de nouveaux genres, latino et gospel, transmettant des messages de paix, de tolérance et de coexistence.

Cette capacité à revisiter le patrimoine et l'héritage musical marocain et international, tout en combinant la richesse et les apports de chaque membre du chœur, a enchanté le public qui s'est laissé amplement emporter par ces airs de musique.

A cette occasion, Merouane a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que l'unicité de la chorale "Les voix du Chœur" vient de la stratégie de travail basée sur la revisite d'œuvres arabes et internationales par les compositeurs de la chorale, créant ainsi une touche polyphonique.

Ce mélange, a-t-il relevé, permet l'ouverture sur d'autres cultures qui attirent un public large et diversifié. De son côté, le président de l'Association "Les Voix du Chœur", Yahya Bensouda, a souligné que cette année, l'activité de la chorale a été bien riche, marquée aussi par un passage à Casablanca et une tournée au Liban.

Par ailleurs, Bensouda a fait savoir que cette activité artistique reprendra en septembre prochain, promettant de belles surprises au programme, notamment l'accueil d'une chorale internationale, des stages de techniques vocales, ainsi que d'autres concerts dans la Villa des arts de Casablanca.

Fondée en 2009, la chorale "Les Voix du Choeur" est composée de professeurs de musique, d'élèves de conservatoires et de passionnés de chant.