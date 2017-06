Maroc: Le recueil de contes "Souar min al hayat" de Hamid Makhlouf présenté à Casablanca

Le recueil de contes "Souar min al hayat" du journaliste, producteur, réalisateur radiophonique et parolier, Hamid Makhlouf, a été présenté, vendredi dernier à Casablanca, en présence d'une pléiade de personnalités du monde de la culture, de l'art et des médias.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation organisée par à la Villa des arts de Casablanca, Makhlouf a fait savoir que cette œuvre de 99 pages reflète des images réelles de la société marocaine selon sa vision personnelle en décrivant la vie quotidienne des gens ordinaires, ajoutant que les contes ont été publiés par plusieurs médias avant d'être consignés dans ce recueil intitulé "Souar min al hayat".

Pour sa part, le journaliste et producteur de programmes, Anouar Hakim a affirmé que Makhlouf est à la fois un poète connu pour sa sensibilité et la finesse de son goût, un producteur radiophonique et un passionné de théâtre, ajoutant que "Souar min al hayat" représente l'une des manifestations de l'esprit créatif de l'auteur.

De son côté, le chercheur dans le domaine artistique, Mohamed Louzali a relevé que cette nouvelle expérience vise la présentation d'une expression littéraire des sentiments de l'auteur et ses conditions actuelles imprégnée de sa vision personnelle de la réalité avec comme point de départ la vie humaine, notant que cette œuvre confirme l'engagement de l'écrivain à l'égard des questions sociales de son époque tout en s'ouvrant sur de nouveaux horizons de la vie.

A travers cette ouvrage, M. Makhlouf a opté pour l'art du conte comme moyen à même de décrire la souffrance de l'être humain, ses soucis et son état psychique dans une tentative appelant le lecteur à une implication émotionnelle pour ressentir cette réalité, a-t-il relevé.

Cette cérémonie a été marquée par la présentation d'enregistrements audio de certaines émissions produites ou réalisées par Hamid Makhlouf et de spots publicitaires qu'il a présentés ou dont les textes ont été rédigés par ses soins.

Cette manifestation a été également ponctuée par la diffusion d'une vidéo répertoriant l'hommage rendu en février 2016 par l'agence Maghreb Arabe Presse (MAP) à cette grande figure de la scène culturelle, médiatique et artistique marocaine.

Parmi les titres de cette oeuvre figurent entre autres "Azaouja al amila", "Samahaki Lah ya hamati", "Bissabri wal salat tahlou lhayat", "Hanani ahanani", "Man kala lakoum kala ankoum", "khatibati, sadiki wahorkati", et "Azalt wal farâna".

Natif de Fès, cet homme doué avait remporté le prix du meilleur parolier pour un texte sur le barrage "Klila", rebaptisé ensuite Barrage Mohammed V, un poème qui allait être composé par feu Abderrahim Sekkat et interprété par le regretté Maati Belkassem.

Makhlouf, un des pères fondateurs de la chanson marocaine moderne au début des années 60 à laquelle il donna ses lettres de noblesse à l'instar de la chanson égyptienne qui dominait à l'époque, a écrit dans tous les genres poétiques et de prose et produit des chansons religieuses, patriotiques, sociales et romantiques.

Un florilège de ses meilleurs écrits a été consigné dans un recueil significativement intitulé "Poèmes avec le goût de l'amour", une œuvre comprenant des suppliques mystiques, des poèmes en prose, ainsi que des poèmes d'amour.

Membre adhérent à plusieurs sociétés artistiques et littéraires, Hamid Makhlouf compte à son actif nombre de diplômes honorifiques et d'attestations de mérite.