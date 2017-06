Cameroun: Mairie de Yaoundé VI - L'élection du maire bloquée

La tentative de désignation du successeur du maire défunt, Paul Martin Lolo a accouché d'une sourie.

Henri Eyebe Ayissi a eu bien chaud ce vendredi 9 juin 2017, à la mairie de Yaoundé 6ème. Il y a été dépêché en qualité de représentant du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais -Rdpc- aux travaux de la session extraordinaire du conseil municipal. Ses efforts se sont avérés vains de concilier les différentes positions pour aboutir à la tenue des élections qui figuraient à l'ordre du jour. Le conseil était réuni pour élire le nouveau maire, en remplacement de Paul Martin Lolo, disparu le 10 janvier 2016. Résultat : le conseil a pris fin laissant toujours la mairie sans patron de l'exécutif désigné.

Les signes de la tension étaient d'abord perceptibles en matinée à l'arrivée au siège provisoire de cette municipalité non loin du lycée bilingue d'Etoug Ebe, lieu préalablement choisi pour la tenue desdits travaux. Les vigiles en faction renseignaient que le lieu de la réunion a été déplacé « à la Concorde, la salle de réunions du Centre des handicapés Paul Emile Leger d'Etoug Ebe » situé à quelques lieux de là. On apprendra de certaines sources que cette décision du préfet est tombée bien tard dans la nuit précédente. D'autres sources donnaient ce conseil reporté.

Indiscrétions

Dans l'enceinte du Centre des handicapés, une forte présence des forces de l'ordre -police et gendarmerie- avec de multiples hauts-gradés de la police mobilise l'attention. Les travaux -non ouverts à la presse- débutent à 12 heures après l'arrivée, cinq minutes plus tôt, du représentant du Comité central et du sous-préfet de séant, Dama Mvondo. A 16 heures et 45 minutes, la porte s'ouvre et le Ministre Eyebe Ayissi apparaît, la mine peu rassurée.

Il confie à la presse que « la Concertation du Rdpc a eu lieu. Acte a été pris de ce que sous la conduite du président du groupe communal, ces concertations vont se poursuivre ». En clair, la montagne venait d'accoucher d'une sourie. Selon les indiscrétions, trois candidats étaient en lice à savoir : Kwayep, Zacharie Bouli et Esther Effa. C'est cette dernière, militante active du Rdpc depuis de longues décennies, qui assurait l'intérim à la tête de la commune depuis la mort de Paul Martin Lolo dont elle était la première adjointe. Elle est aussi, selon les mêmes sources, la personne dont la candidature a reçu l'accord de la hiérarchie du parti, selon les usages au Rdpc qui contrôle la totalité du conseil électoral.

Forfaiture

Pour Saint Eloi Bidoung, membre dudit conseil et de l'exécutif en poste, la concertation du 9 juin est « une forfaiture car tout le monde sait quel est le mode de fonctionnement au Rdpc ». Ceci pour dire sa surprise de voir les recommandations de la hiérarchie du parti foulées au pied par les conseillers municipaux. C'est-à-dire, le refus de valider la candidature d'Esther Effa. En rappel, la mairie a perdu deux maires décédés tour à tour et tous à mi-mandat : Adzessa Melingui en 2013 et Paul Martin Lolo en 2016.