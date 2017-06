Angola: Formation des médecins et des ingénieurs militaires

Ont assiste à la cérémonie de remise de diplômes dans les installations de l'ISTM, des officiers supérieurs de l'Infanterie, de la Force Ariénne et de la Marine de Guerre, le vice-Procureur général de la République et procureur des FAA, le général Pita Gróz, et les membres des familles de ces jeunes militaires diplômés.

L'achèvement de ce cours, qui a permis à l'ISTIM de former 621 ingénieurs et des médecins, constitue la mise en exécution des directives du Commandant en chef des FAA, le président José Eduardo dos Santos, sur la restructuration des Forces Armées Angolaises, a dit le général Nunda.

Présidant la cérémonie d'octroi de diplômes, le chef d'état-major général des Forces Armées Angolaises (FAA), le général Geraldo Sachipengo Nunda a félicité ces diplômés, soulignant qu'après six et sept ans d'assiduité aux cours, ils ont terminé avec succès la première phase de formation supérieure.

Luanda — Quarante-sept étudiants en Médecine et 117 en Ingénierie informatique, Construction civile/fortification et en Electronique, formés par l'Institut Supérieur Technique Militaire (ISTM), à Luanda, ont reçu mardi leurs diplômes respectifs.

