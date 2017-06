Ile Maurice: Saisie à l'aéroport - Le constable épinglé avoue avoir réceptionné la drogue

Ce policier comptait 22 ans de service dans la force policière. Mais lundi, tout a basculé. Le constable Basana-Reddi, habitant Madame Lolo, Rose-Belle, un homme «sérieux et sans histoire», pour ceux qui le connaissent, doit désormais faire face à la justice. Il a été arrêté après la saisie de plus de Rs 18,9 millions de drogue dissimulée dans une pièce à l'aéroport.

Le policier, âgé de 40 ans, a comparu devant la justice hier matin. Une accusation provisoire d'importation of heroin for the purpose of distribution with an averment of trafficking a été retenue contre lui. Il a été reconduit en cellule policière jusqu'au 19 juin. Et le constable devra donner sa version des faits aux enquêteurs en présence de son avocat.

C'est en visionnant les images de CCTV de l'aéroport que les limiers de la brigade anti-drogue ont pu mettre la main sur le constable Basana-Reddi. L'officier, basé au Passport and Immigration Office, à Port-Louis, aurait fait en sorte d'être à l'aéroport alors qu'il ne devait pas y travailler ce jour-là.

Mais c'était sans savoir que les passagers du vol MK 289, en provenance d'Antananarivo, faisaient l'objet d'une surveillance accrue. Plus particulièrement, Ramahaimandimby Andry Andriamalala, 42 ans, directeur d'une société de transport à Madagascar.

Fouille minutieuse

Il est entré dans les toilettes à côté du comptoir de l'immigration. Après quelques minutes, c'était au tour du policier d'entrer dans les toilettes à plusieurs reprises. Et les images des caméras ont révélé que le constable ne s'est pas rendu à son poste après être sorti des toilettes.

Lundi après-midi, lors d'une fouille minutieuse à l'aéroport, les limiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont saisi deux colis d'héroïne, dont la valeur marchande est estimée à Rs 18 900 000. Cette drogue se trouvait dans une pièce utilisée pour le stockage de meubles inutilisés et était cachée sous des cartons de magazines.

Le policier qui était dans le viseur de l'ADSU a, du coup, été arrêté et placé en détention. Il a avoué avoir réceptionné le colis avec le Malgache.

La police est d'ailleurs à la recherche de ce dernier. Un exercice de controlled delivery a été monté à Plaine-Magnien. Mais un motocycliste qui s'est présenté pour réceptionner le colis, flairant la présence de policiers, a pris la fuite.

Les enquêteurs n'écartent pas la thèse que le constable Basana-Reddi est impliqué dans une saisie antérieure de Rs 8 millions d'héroïne. Cette drogue avait été retrouvée dans les toilettes de l'aéroport le 30 janvier.

De son côté, le commissaire de police Mario Nobin est revenu sur cette arrestation lors du lancement des activités dans le cadre des 250 ans de la force policière hier. «Petit à petit, on réussit à éliminer les brebis galeuses de la police», a-t-il déclaré.