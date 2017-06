Ile Maurice: Accusé d'avoir craché au visage d'un policier - Ganesh Niko recouvre la liberté

Les bleus, les mauves et les rouges, verts de rage, ont effectué un walk out - temporaire semble-t-il - du… Plus »

«Il a eu une contradiction dans les témoignages.» C'est ce qu'a avancé le magistrat Vignesh Ellayah, devant la cour de district de Port-Louis, en ce mercredi 14 juin. Ganesh Niko, aussi connu sous le nom de «Pin» a ainsi recouvré la liberté conditionnelle, après avoir fourni une caution de Rs 15 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 50 000. Il devra se rapporter au poste de police le plus proche de son domicile les samedis, entre 6 heures et 18 heures.

