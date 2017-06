Ile Maurice: Rs 211 400 par mois pour Naila Hanoomanjee

Aadil Ameer Meea, député du MMM, a interrogé le PM sur le recrutement de Naila Hanoomanjee, la fille de la Speaker, à la State Property Development Company Ltd (SPDC) qui, depuis, a été absorbée par Landscope Mauritius Ltd (LM). Le PM a expliqué que le recrutement s'est fait en deux parties. D'abord, par une agence de recrutement, Talents Solutions Ltd. Puis, le board de la SPDC a pris la relève.

Une Mercedes Benz achetée en 2013 a été mise à la disposition de Naila Hanoomanjee et cette dernière n'est pas allée en mission officielle depuis qu'elle est en poste. Le chef du gouvernement a déposé une partie de sa réponse à l'assemblée nationale. Et il se trouve que Naila Hanoomanjee touche un salaire de Rs 100 000 par mois. Sans compter des allocations mensuelles dont une Responsibility Allowance de Rs 70 000, une allocation d'essence de Rs 13 000, une allocation chauffeur de Rs 8 400, et une allocation Entertainment de Rs 20 000, soit un total de Rs 211 400. Avant cela, soit du 3 novembre 2015 au 28 mars 2017, la CEO de LM touchait un salaire de base Rs 130 000