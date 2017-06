Ile Maurice: Importation de fioul - La STC dans un nouveau litige avec le CEB

Les bleus, les mauves et les rouges, verts de rage, ont effectué un walk out - temporaire semble-t-il - du… Plus »

Sauf qu'un mois plus tard, soit le 2 juin, la STC a informé le CEB que le fournisseur MRPL n'est pas favorable à cette requête «en raison des défis techniques». Il ne sera pas en mesure de remédier à la situation avant six mois. La STC demande au CEB d'utiliser l'huile lourde ayant une teneur en soufre de 3,5 %

Or, depuis le 14 février, les cargaisons d'huile lourde de 380 cSt importées par la STC de Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd (MRPL), en Inde, ont une teneur en soufre d'au moins 3,5 %. Ce qui est supérieur à la limite contractuelle de 3 %.

D'après ce contrat de vente couvrant la période août 2016 à juillet 2019, la STC doit fournir au CEB 384 000 tonnes métriques d'huile lourde de 380 centistokes (cSt) pour la centrale de Fort George et 340 000 tonnes métriques d'huile lourde de 180 cSt pour les centrales de Fort Victoria, Saint Louis ainsi que celles de Rodrigues. Plus important : le contrat stipule que l'huile lourde doit avoir une teneur en soufre ne dépassant pas 3 %.

