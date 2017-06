Burkina Faso: ITIE - Le Burkina en quête du rapport provisoire de validation

Les membres du comité de pilotage de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE-BF) ont échangé, le lundi 12 juin 2017 à Ouagadougou, avec deux experts du Secrétariat international de l'ITIE venus de Norvège pour évaluer la mise en œuvre du processus par le Burkina Faso.

Le Burkina Faso depuis 2008 s'est engagé dans la mise en œuvre des réformes visant à intégrer les exigences de transparence dans les industries extractives. En 2013, il a été déclaré pays conforme à l'ITIE. Pour la deuxième fois, deux experts, venus d'Oslo, en Norvège sont présents à Ouagadougou, du 12 au 16 juin 2017, pour évaluer le niveau de progrès des efforts menés par les différents acteurs impliqués (Etat, sociétés minières, société civile) dans cette mise en œuvre de l'ITIE.

A l'issue de leur mission, ils produiront un rapport provisoire de "validation" qui servira de base à un autre exercice d'évaluation qu'effectuera, au cours des mois à venir, un consultant international. Pour le président du comité de pilotage, Dr Séglaro Abel Somé, il s'agit d'une évaluation indépendante et externe pour s'assurer que le Burkina Faso respecte les principes et critères de transparence dans la gestion de son secteur minier. Il a rassuré que le comité continuera à mettre en œuvre des actions fortes pour assurer la transparence des paiements et recettes générées par les industries extractives en publiant des rapports y relatifs.

Il rendra aussi les informations accessibles à toutes les parties prenantes du processus ITIE-BF et renforcera les capacités des acteurs afin qu'ils puissent s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre de l'ITIE. "La validation nous rappelle que la recherche de la transparence est un challenge permanent et que nous devons continuellement veiller au respect des exigences de la norme ITIE. Ceci dans l'optique de faire de notre secteur minier un des moteurs de la croissance économique, un levier du développement durable et un outil de la réduction de la pauvreté", a-t-il déclaré.

Selon le directeur-pays, Gisela Granado, le travail se passe en trois étapes. La collecte des données, la consultation avec les validateurs et la production du rapport. A l'entendre, il ne s'agit plus de conformité du Burkina Faso sur la mise en œuvre de l'ITIE, mais du niveau de progrès du pays. En ce sens, quatre niveaux ont été dégagés. Il s'agit du progrès satisfaisant déclarant le pays respectueux des exigences de l'ITIE ; du niveau significatif au cas où il est amené à mettre en œuvre des mesures correctives en vue de devenir un "pays accomplissant des progrès satisfaisants".

Il y a le niveau inadéquat, signifiant que le pays est suspendu de l'ITIE et doit engager des actions fortes en matière de respect des exigences en vue de se faire réintégrer sur la liste des pays mettant efficacement en œuvre l'ITIE. Enfin, lorsque le pays n'a enregistré aucun progrès, il est radié de la liste des nations conformes à l'ITIE. Pour y revenir, ce pays devra reprendre le processus à zéro en reformulant une nouvelle demande d'adhésion : "Nous n'allons pas retirer la conformité du Burkina Faso.

A la fin de l'évaluation, il répondra à un des quatre niveaux", a rassuré Gisela Granado. Le directeur régional Afrique francophone ITIE international, Bady Baldé, a ajouté que la norme de transparence et la bonne gouvernance extractive demandent la publication de bonnes informations liées aux recettes obtenues, aux données de productions, à la répartition des revenus...