Burkina Faso: Droits de l'enfant au pays - Des éducateurs sociaux s'informent

La Coalition au Burkina Faso pour les droits de l'Enfant (COBUFADE) a organisé, les 10 et 11 juin 2017 à Ouagadougou, une session de formation au profit d'éducateurs sociaux.

Depuis janvier 2015, la Coalition au Burkina Faso pour les droits de l'Enfant (COBUFADE) dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Appui à la société civile en matière de plaidoyer et de suivi de droits de l'enfant», a entrepris de renforcer les capacités techniques et institutionnelles des différents acteurs intervenant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'enfant.

Dans le cadre de la mise en œuvre dudit projet, elle a, en partenariat avec le secrétaire permanent du conseil national pour l'enfance, de Plan International Burkina Faso, avec l'appui technique de Plan International Suède et le financement de l'Agence suédoise de développement international, décidé de renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine de l'enfance au niveau des treize régions du Burkina Faso à travers des communications et des travaux de groupe. C'est ce qui a motivé l'organisation, les 10 et 11 juin derniers à Ouagadougou, d'un atelier au profit d'éducateurs sociaux.

Il a regroupé une quarantaine de participants venus des régions du Centre, du Centre-Ouest, du Nord, du Centre-Sud, du Plateau central et du Centre-Nord. Pour Zoénabo Simporé chargée de suivi à la COBUFADE, l'atelier a permis de renforcer les capacités des acteurs au niveau régional sur les droits de l'enfant et sur les différents aspects relatifs au rapportage des engagements de l'Etat en tant que partie aux différents accords relatifs aux droits de l'enfant. «Spécifiquement, il s'est agi de faire un rappel des droits de l'enfant, de donner aux participants des informations relatives aux mécanismes de contrôle et de suivi des droits de l'enfant», a-t-elle précisé.

Le gouverneur du Centre, Joachim Somda, a estimé que le domaine de l'enfance est transversal parce qu'impliquant plusieurs départements ministériels. Car, a-t-il déclaré : «les traités, les politiques, et les programmes de l'Etat en faveur des enfants ne sauraient leur produire des effets durables et bénéfiques sans l'implication effective de plusieurs acteurs transversaux». C'est pourquoi, il a salué la tenue de cette session de formation.