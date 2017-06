Burkina Faso: Motocross international du Faso, IIIe édition Ouagadougou, épicentre du spectacle

Les 24 et 25 juin prochains se tiendra sur le nouveau circuit de Saaba, une compétition internationale de motocross. A cet effet, le comité d'organisation a convié les médias pour une conférence de presse, le dimanche 11 juin, pour présenter l'épreuve qui est à sa IIIe édition et annoncer officiellement l'ouverture des inscriptions des pilotes.

Amateurs de sensations fortes, à vos marques. Le nouveau tracé sur le circuit de Saaba abritera sa toute première compétition de motocross les 24 et 25 juin prochains. Les compétiteurs viendront de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Mali et du Sénégal pour rivaliser de virtuosité et d'adresse dans le maniement des engins mécaniques avec les burkinabè. La compétition sera ouverte dans quatre catégories : cross junior (65cc), cross cadet (85cc), cross senior (125cc à 450cc) et enfin le trophée Force X de Yamaha.

Un accent sera mis particulièrement sur la sécurité des compétiteurs, a fait savoir Stéphane Balkouma, vice-président de Etalon Moto club, structure organisatrice de la compétition. "Un des éléments le plus important pour les sports mécaniques reste la sécurité. Nous allons contrôler les leviers de vitesse pour s'assurer de la présence au bout des boules car elles sont là pour éviter que les leviers ne deviennent des poignards en cas de chute. Il y a aussi les poignets caoutchouc des guidons pour éviter que le métal du guidon ne sorte, car en cas de chute, tout ce qui peut être tranchant est banni de la moto.

Pour l'équipement des motards, il faut obligatoirement un casque homologué, des bottes de motocross, des genouillères, des coudières, une ceinture lombaire, des gants et des lunettes”, a étayé Balkouma. Parlant du nouveau circuit, le directeur de course, Philippe Garcia fera savoir qu'il a été tracé au maximum dans les normes européennes avec l'aide de professionnels et contrairement à l'ancien circuit, les bosses n'ont plus les mêmes allures et font aller très haut et très vite. "On a maintenant le terrain adapté pour une bonne compétition et les pilotes retrouveront les conditions qu'ils ont aussi dans leur pays et le terrain est sécurisé” , a fait savoir Philippe Garcia.

Le directeur de course annonce aussi que tout compétiteur a besoin d'un lièvre devant lui car ce sont des pilotes d'expérience et les meilleurs de chaque pays qui seront à Ouagadougou. "Nos pilotes ont un potentiel terrible qui ne demande qu'à être exploité. Le circuit est récent mais d'entraînement en entraînement on voit leur niveau monter. Nos résultats à l'étranger ne sont pas aussi mauvais car nous arrivons à engranger des podiums. Il est donc clair que le 25 juin, il y aura du spectacle dans l'adversité”, a assuré Stéphane Balkouma.

Pour les inscriptions, le comité d'organisation offre trois moyens pour s'inscrire, sur le site internet au , par mail sur le lien et par téléphone au 70216430. Le 24 aura lieu la compétition Force X Yamaha composé des motos JC et autre Crypton et le 25 sera laissé aux pilotes chevronnés pour la compétition internationale.