Afrique de l'Ouest: Accident sur l'axe Bobo-Dioulasso-Bamako - Le gouvernement au chevet des blessés

A la suite de l'accident d'un car de transport survenu le samedi dernier, une délégation gouvernementale a rendu visite aux blessés, dans la soirée du lundi 12 juin 2017, au Centre hospitalier universitaire Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso. L'accident a fait 8 morts, dont 3 commerçants bobolais et 22 blessés.

La route a encore fait des victimes dans la famille des commerçants burkinabè. Un car de la compagnie de transport « Folona » en provenance du Mali, a fait un accident mortel au petit matin du samedi 10 juin 2017. Transportant un convoi de commerçants bobolais et maliens, ce car est rentré en collision avec un camion-remorque dans la localité de Bougouni, en territoire malien.

Ayant appris la triste nouvelle, le gouvernement a aussitôt dépêché une délégation conduite par la ministre en charge de la femme, Laure Zongo, et accompagnée par son collègue en charge du commerce, Stéphane Sanou, aux côtés des familles des victimes. La nouvelle, selon les membres de la délégation, est parvenue « tardivement » au gouvernement, car à les écouter, ce n'est que dans la matinée du lundi 12 juin 2017 qu'ils l'ont apprise, alors qu'ils tenaient un conseil de cabinet à la primature. « Nous sommes là au nom du gouvernement pour présenter nos condoléances aux familles éplorées, et souhaiter prompt rétablissement aux blessés », s'est exprimée Laure Zongo. La présence de cette délégation, a poursuivi Mme la ministre, témoigne de la solidarité et la compassion des autorités à l'endroit des familles des victimes et des blessés.

C'est dans la même veine que le ministre en charge du commerce, Stéphane Sanou a exprimé sa compassion à « ses camarades commerçants ». « Il était de notre devoir de venir dire à ce maillon important de la chaîne économique du Faso, que le gouvernement est à leurs côtés », a-t-il laissé entendre, avant d'ajouter que « la totalité des passagers étant des commerçants, c'est le secteur privé qui est touché ».

Le président du Collectif des associations du grand marché de Bobo-Dioulasso, Amidou Koussoubé, qui s'est rendu avec des camarades sur les lieux dès les premières heures après l'accident, est longuement revenu sur les circonstances de ce drame. Tout serait arrivé quand le car infortuné a voulu dépasser la remorque en question qui, visiblement, était en panne et stationnée sur la voie. C'est alors, a-t-il dit, que « le bus » s'est trouvé nez-à-nez avec un camion benne, venant en sens inverse. « Il s'est donc produit un premier choc avec la benne, et le chauffeur du car a succombé sur place. Et là, le car sans chauffeur, est rentré en collision avec la remorque stationnée», a déclaré Amidou Koussoubé. Le choc, a-t-il précisé, a fait exactement 8 morts sur place, dont 3 Burkinabè et 5 Maliens (deux agents de sécurité, le chauffeur du car, et deux apprentis), et 22 blessés. Six (6) sont toujours hospitalisés à l'hôpital Souro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Rasmané Kafando est venu assister un de ses voisins du grand marché qui était toujours hospitalisé. « Il a eu une fracture d'un membre inférieur, mais il y a du mieux », a-t-il confié.

En attendant que des enquêtes conjointes des deux pays permettent d'élucider les causes de l'accident, le gouvernement a apporté son soutien moral et matériel (une enveloppe symbolique) aux familles des blessés. Par ailleurs, les portes du marché central de Bobo-Dioulasso sont restées fermées toute la journée du lundi 12 juin dernier, à la mémoire des disparus.