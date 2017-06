Burkina Faso: Centre médical urbain Pogbi - Le Larlé Naaba Tigré fait don de matériel médicotechnique

Le Larlé Naaba Tigré a offert du matériel médicotechnique au centre médical urbain Pogbi. La remise de don a eu lieu, le lundi 12 juin 2017 au sein dudit centre, au secteur n°9 de Ouagadougou.

Le Centre médical urbain(CMU) Pogbi pourra désormais offrir des prestations de meilleure qualité aux usagers. En effet, il a bénéficié d'un don du matériel médicotechnique. La cérémonie de remise dudit matériel a eu lieu dans la matinée du lundi 12 juin 2017 au son sein de l'hôpital, au secteur n°9 de Ouagadougou. D'une valeur estimée à 5 500 000 F CFA, le don est composé, entre autres, de lits, d'un électrophotomètre, de microscope, d'une bouteille de gaz, de consommables médicaux.

Pour le donateur, le Larlé Naaba Tigré, il s'agit d'un geste symbolique à l'endroit de ce centre pour contribuer modestement à soulager les populations. «Ce don n'est pas forcément la panacée pour vous, mais j'ose croire qu'il peut contribuer un tant soit peu à atténuer les souffrances de certains de vos pensionnaires», a-t-il signifié aux responsables de Pogbi. Il a indiqué que ce geste est une réponse au cri du cœur que lui avait lancé le médecin-chef dudit centre en mars dernier. «Il m'a approché en marge de la célébration d'une journée dédiée à la salubrité dont j'étais le parrain et m'a parlé de la nécessité d'aider le centre médical Pogbi à mieux servir les malades», a relaté le Larlé Naaba Tigré.

Face à cette sollicitation, associée au fait qu'il est citoyen de cet arrondissement abritant ledit centre, il est rentré en contact avec ses amis, pour satisfaire à la demande du personnel médical. Ce, pour le mieux-être des concitoyens qui ont l'habitude de fréquenter le centre, mais qui sont souvent obligés, par manque de moyen technique, d'aller dans d'autres arrondissements, a-t-il dit.

Soulager les malades

«C'est une joie pour moi d'être utile à la communauté dans laquelle je vie et aux responsables qui s'occupent de la santé de nos populations», s'est-il réjoui. Quant-aux bénéficiaires, ils ont salué l'initiative, car il va permettre d'élargir leur gamme de prestations de santé, des services du laboratoire et de la maternité. «Le don de ce matériel médicotechnique vient à point nommé. Il permettra, surtout dans ce contexte de gratuité en faveur des femmes enceintes, de réaliser des examens complémentaires sur place», a dit le médecin-chef du CMU Pogbi, Alexis Rouamba.

A ses dires, c'est dans le cadre de la politique du gouvernement qui recommande qu'un CMU dispose au minimum d'un médecin et d'un laboratoire qu'il a formulé sa doléance au Larlé Naaba Tigré en vue de contribuer à équiper celui-ci. «Nous avons exprimé nos besoins et il a répondu favorablement à notre demande. Et, nous disons merci à notre généreux donateur», a-t-il formulé. Le représentant des bénéficiaires d'appuyer que ces équipements vont concourir à ce que le centre soit à la hauteur des attentes des populations. Car, il est désormais en mesure d'effectuer les examens de première nécessité.

Pour le ministre de la Santé, Pr Nicolas Meda, par ailleurs patron de la cérémonie qui a également loué l'action, ce don est dans la dynamique de la santé communautaire. C'est-à-dire le partenariat entre l'Etat et la communauté pour améliorer la santé des citoyens. «Le Larlé Naaba vivant dans cette même communauté l'a écoutée et a eu connaissance du besoin de ce centre et lui est venu en aide», a-t-il expliqué. Aux bénéficiaires, il les a invités à utiliser le matériel à bon escient afin d'offrir des soins de qualité aux populations.

Par ailleurs le Larlé Naaba Tigré a annoncé que dans l'optique de contribuer à la mise en œuvre du PNDES, lui et ses amis se mobiliseront pour appuyer le gouvernement dans le domaine de la santé et de l'eau. « Notre appui se fera à travers la mobilisation d'ambulances pour les centres médicaux avec antenne chirurgicale et la réalisation de forages pour les populations », a-t-il promis.