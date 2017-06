Burkina Faso: Office de liaison de l'Afrique de l'Ouest - Roch distingué pour son soutien au sport militaire

Les échanges entre le chef de l'Etat et les membres de la délégation ont porté sur les objectifs poursuivis par l'OLAO et son évolution depuis l'implantation de son siège au Burkina Faso en 1994. « Nous lui avons présenté l'OLAO et ses ambitions, les opportunités qu'il représente pour le pays des Hommes intègres et abordé les conclusions attendues au termes de cette 41e Assemblée générale », a fait savoir le colonel Kabré. Nous avons également échangé, a-t-il poursuivi, sur les difficultés auxquelles l'office est confronté avant de demander au chef de l'Etat burkinabè, un accompagnement afin que l'OLAO puisse continuer de briller dans le concert des organisations sous-régionales. Une doléance qui a reçu un écho favorable auprès de Roch Marc Christian Kaboré qui selon le président David Kabré, lui a prodigué ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne des « conseils avisés » en vue de conduire avec succès les missions qui leur sont assignées.

