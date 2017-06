La Société burkinabè d'ophtalmologie (SBO) avec le soutien financier de la Light FOR THE Wordl International(LFTW) a organisé à l'intention du ministère de la Santé, en particulier au profit de la Direction de la lutte contre la maladie (DLM) une formation à l'opération de la cataracte sans suture. Cette formation rentre dans le cadre de l'unité santé oculaire du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles.

Ils étaient six ophtalmologistes venus des CHR de Banfora, Kaya, Koudougou ; du centre hospitalier universitaire régional de Ouahigouya, du CHU Sanon-Sourou de Bobo-Dioulasso et du centre ophtalmologique de Zorgho à bénéficier de cette formation à l'opération de la cataracte sans suture. L'ouverture de la formation a été présidée par le Dr Paulin Somda, coordonnateur du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles (PNMNT).La cataracte et le glaucome constituent les deux principales causes de cécité au Burkina Faso comme partout ailleurs dans le monde.

Pour lutter contre cette maladie, le Burkina Faso a mis l'accent sur le renforcement des capacités humaines dans la promotion de la santé oculaire. C'est dans ce cadre que la Société burkinabé d'ophtalmologie (SBO) avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la Light FOR THE World INTERNATIONAL a initié l'atelier de perfectionnement des ophtalmologistes nouvellement recrutés par le ministère de la Santé aux deux principales techniques chirurgicales de traitement de ces affections, à savoir : la chirurgie de la cataracte par micro-incision sans suture avec mise en place de cristallin artificiel de chambre postérieure ; et la chirurgie du glaucome par la trabéculectomie avec utilisation d'antimétabolites.

En organisant cette formation, l'objectif recherché est d'aider les nouveaux ophtalmologistes à maîtriser la technique de la chirurgie de la cataracte par micro-incision sans suture avec mise en place de cristallin artificiel. Les six ophtalmologues ont ainsi bénéficié six jours durant, d'une formation de pointe assurée par une équipe de formateurs désignés par la SBO, tous spécialistes en la matière. Il s'agit des docteurs Jérôme Sanou,Paté Sankara, Pierre Djiguimdé qui ont travaillé sous la supervision du Pr Meda Nonfounikoun.

Cette formation a consisté, dans un premier temps, à un rappel sur le système national de santé, et les principales causes de cécité au Burkina et les stratégies de prévention de la cécité envisagées dans le cadre du programme national de prévention de la cécité, ainsi que l'utilisation du logiciel de suivi des opérés de la cataracte. Dans un deuxième temps, les apprenants ont abordé la technique de chirurgie de la cataracte par micro-incision sans suture avec mise en place de cristallin artificiel de chambre postérieure.

La LIGHT FOR THE WORLD INTERNATIONAL, leader de la santé oculaire au Burkina Faso

Après un rappel théorique, la technique a été démontrée sur des yeux de moutons, permettant à chaque participant de s'exercer sous la supervision des formateurs jusqu'à LA maîtrise des temps opératoires de la technique. S'en suit alors le passage à l'échelle, c'est-à-dire la réalisation des opérations sur des patients préalablement sélectionnés par le service d'ophtalmologie du CHR de Koudougou. Cette étape décisive a permis à chaque apprenant d'opérer dix cataractes avec succès.

Au terme des six jours de formation, le président de la société burkinabè d'ophtalmologie, le Pr Meda Nonfounikoun, s'est dit très satisfait des résultats atteints par les apprenants. Aussi, il a renouvelé ses remerciements à Light FOR THE World INTERNATIONAL pour son soutien à la santé oculaire « sur tous les fronts ». Dans le domaine de la santé oculaire, elle se révèle être leader en la matière au Burkina Faso selon le docteur Paté Sankara, un des formateurs.

Pour leur part, les apprenants se sont dit tous aptes à pratiquer la technique SICS. Au total, 51 chirurgies ont été réalisées au cours du temps d'apprentissage sur 60 prévues, soit un taux de 85%. Le représentant des apprenants a exprimé leur gratitude aux initiateurs de la formation, et déclaré que tous s'engageaient à mettre en pratique les connaissances acquises et ont émis certaines doléances. Leur souhait est que la SBO permette à tous les ophtalmologues de continuer cette pratique dans leurs lieux de travail en dotant leurs services d'équipements adéquats requis à cet effet ; d'accompagner les apprenants à travers des supervisions formatives régulières sur le terrain ; de reconduire cette formation tous les ans, au bénéfice de leurs cadets étudiants ; et enfin d'initier une session de formation similaire sur la trabeculectomie.