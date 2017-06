Burkina Faso: Conflit foncier - Chaude matinée à Kossodo

Entre prises de bec et négociations, les voies seront finalement dégagées peu de temps après l'arrivée des éléments de la Compagnie républicaine de sécurité aux environs de 8h. Bien avant l'arrivée de ces forces de sécurité, un groupe d'auto défense Kolg-wéogo avait déjà investi les lieux. Il dit être venu sécuriser le matériel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) et les véhicules en vente stationnés à quelques mètres du terrain litigieux.

Une autre personne du nom de Adama Ouédraogo dit Adam Palm Beach soutient l'avoir acquis alors qu'il avait été informé de l'achat du terrain », a-t-il confié. De son avis, des pourparlers ont été initiés pour amener les deux parties à s'entendre. L'affaire est même en instruction en justice, a-t-il poursuivi, et à notre grande surprise il (Adam Palm Beach) a ordonné de démolir le mur construit par Ousmane Ouédraogo. « C'est ce qui a suscité la colère de la population qui a exprimé son ras-le-bol ce matin », a justifié le Malg-Naaba. Il a, en outre, précisé que cette manifestation n'est qu'un avertissement. « L'on entend dire que plus rien ne sera comme avant. Nous interpellons donc les autorités à prendre à bras-le-corps cette question. Si d'aventure, Adam Palm Beach s'entête à construire, nous n'allons pas croiser les bras », a-t-il prévenu.

