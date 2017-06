Ile Maurice: Rapport Parry - Foo Kune, Gujadhur et Salva en ligne de tir

Ils sont accusés de «fixing races and then cheating with others on the legal and illegal betting markets». C'est le principal élément qui ressort du rapport intérimaire tant attendu de la commission d'enquête sur les courses hippiques. Les principaux concernés : Paul Foo Kune, propriétaire des chevaux et d'écurie et bookmaker, Budeshwar Gujadhur, entraîneur chez l'écurie Foo Kune, et le bookmaker Alain Salva. Tous se disent «choqués» après que le contenu de ce rapport a été rendu public.

Dans leurs recommandations, les membres de la commission d'enquête, notamment le président Richard Parry et ses assesseurs, Benn Gunn et Paul Scotney, ont indiqué qu'il faut une équipe d'investigateurs, composée notamment d'un expert étranger, pour enquêter sur ceux mentionnés dans ce rapport. Celui-ci fait mention de quatre courses auxquelles les chevaux de Paul Foo Kune avaient participé. La façon dont le Mauritius Turf Club (MTC) a été dirigé par Gilbert Merven, alors président du club, est également évoquée. Ce dernier pouvait en fait résister à tout changement car il s'est assuré d'avoir toujours à ses côtés plusieurs membres de l'administration du club. Le rapport relève également l'abus du vote par procuration au MTC.

Ian Patterson, ancien Director of Racing, n'est pas non plus épargné. Il est accusé d'avoir des relations inappropriées avec certains jockeys et des entraîneurs de chevaux.

La plupart de ceux concernés sont montés au créneau après que ce rapport a été publié par les médias. Gilbert Merven et Ian Patterson sont toutefois restés injoignables.

Paul Foo Kune

«Ce ne sont que des palabres. Pourtant, j'ai eu l'occasion de déposer devant cette commission d'enquête et on n'a pas retenu mes explications. Dès que j'ai appris que mon nom a été cité dans ce rapport, j'ai pris contact avec mon homme de loi.»

Budeshwar Gujadhur

«Je suis choqué. Je conteste vigoureusement ce rapport. D'ailleurs, je le contesterai devant la Cour suprême. C'est un déni de justice que je n'ai pas été appelé à déposer devant cette commission alors que j'ai appris qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont eu l'occasion de se faire entendre.»

Alain Salva

«Je suis surpris que mon nom ait été mentionné. Enn rapor dépi lontan, aster ki zot koz sa. Mo pa pou fer nanié mwa.»