Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle/ Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique

Le Garde des Sceaux a vivement condamné ces actes de violence que rien ne peut justifier. La seule voie de contestation d'une décision de justice dans un Etat de droit, est la voie légale pour laquelle un recours est toujours possible. Il a apporté son soutien moral au personnel judiciaire encore sous le choc et les a invité à ne pas céder à la volonté de certaines personnes de voir la Justice partir de Manga.

La délégation ministérielle s'est entretenue avec le personnel magistrat et greffier du Tribunal de grande instance, le personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire de la Maison d'arrêt et de correction, les autorités régionales et municipales ainsi que le Chef coutumier de Manga.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.