Le ministre en charge de l'Elevage, Sommanogo Koutou, entouré de ses proches collaborateurs, a échangé avec les Hommes de médias, le 13 juin 2017, au sein de son département, à Ouagadougou. Une rencontre au cours de laquelle le ministre a fait le bilan de sa récente tournée dans le Sahel et de la campagne nationale de sensibilisation et de lutte contre la grippe aviaire.

Les pertes engendrées par l'épidémie de la grippe aviaire survenue au Burkina en 2015 s'élèvent à environ 4 milliards de F CFA. De façon spécifique, plus de 39 000 volailles ont été touchées et environ 1600 producteurs indemnisés. Quant aux fonds engagés par l'Etat pour, entre autres, la riposte et la sensibilisation, ils s'élèvent à environ 900 millions de F CFA. C'est du moins ce qu'ont soutenu les collaborateurs du ministre en charge de l'Elevage, le 13 juin dernier.

Des mesures qui, a affirmé le ministre Sommanogo Koutou, ont pu faire barrière à l'épidémie. De nos jours, s'est-il réjoui donc, le Burkina est hors de danger. « Notre pays ne connaît pas la grippe aviaire mais notre environnement sous-régional n'est pas indemne », a-t-il spécifié. D'où cet appel lancé par Sommanogo Koutou à l'ensemble de la population : « Il nous faut rester constamment très vigilant en partageant le maximum d'informations sur cette épizootie afin d'éviter les pertes connues lors de ses dernières apparitions dans notre pays ». Cela, à l'entendre, participera sans nul doute à la promotion de l'élevage.

S'agissant de la promotion du secteur, le ministre a également entrepris une tournée, du 26 au 30 mai 2017, dans la région du Sahel. Cette tournée, a-t-il rappelé, a eu pour but spécifique d'encourager les producteurs d'une part et d'échanger avec eux sur leurs préoccupations afin de trouver les solutions les mieux adaptées d'autre part. Ainsi, selon Sommanogo Koutou, après les avoir entendus, des actions prioritaires seront engagées afin de leur permettre de faire face à certaines difficultés.

Entre autres, toujours selon le ministre, l'intensification de la culture fourragère, l'accompagnement de la commune de Dori pour l'implantation de l'unité de fabrique d'aliments pour bétail, la mise en œuvre de la politique de développement des grands bassins laitiers et la construction d'abattoirs modernes pour la transformation des produits de l'élevage afin de réduire de façon significative l'exportation sur pied des animaux. Toujours dans le cadre de la promotion du secteur, le chef du département en charge de l'Elevage a fait cas de la tenue, le 16 juin prochain à Koudougou, d'une cérémonie de remise de prix aux meilleurs producteurs de fourrage sur le plan national.

Les prix des 3 premiers, foi du ministre, se répartissent comme suit : « Le premier aura un prix d'environ 4 millions de F CFA dont un millions de F CFA en espèces et le reste en matériel. Le 2e bénéficiera d'environ 3 millions de F CFA et le 3e d'environ 2 millions de F CFA ». Et le ministre de conclure que cette cérémonie qui vise à contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire du bétail en incitant les acteurs à produire davantage du fourrage, sera placée sous le parrainage du ministre en charge de l'Agriculture.