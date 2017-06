Congo-Kinshasa: Le ministre des Affaires foncières suspend le conservateur des titres immobiliers de la Gombe

La décision du ministre fait suite au flou dans l'affaire de l'immeuble de l'artiste musicien Werrason, vendu avec ses 45 appartements. En lieu et place de l'acte de vente, le conservateur des titres immobiliers de la Gombe aurait signé un contrat de concession perpétuelle et un contrat de concession ordinaire dans le but d'échapper au paiement de 3% du prix de vente. Une affaire qui exhale à première vue la fraude.

Le dossier de l'immeuble situé au croisement des avenues Forces armées (ex-Haut Commandement) et Dracenas n°11, à Gombe, couvert par le certificat d'enregistrement n°3236 du plan cadastral de la commune de la Gombe laisse planer des zones d'ombre qui sous-tendent, selon certaines sources, la minorisation des recettes de l'Etat.

Ainsi, pour besoin d'enquête, le ministre des Affaires foncières, Me Lumeya-Dhu-Maleghi, vient de suspendre préventivement, par le biais de son directeur de cabinet adjoint, trois hauts fonctionnaires du ministère des Affaires foncières. Il s'agit du conservateur des titres immobiliers, Gracia Kavumvula, du chef de division du cadastre Kabuya Lukusa et du chef de bureau de taxation et recouvrement, Mme Yvette Matula, tous de la circonscription foncière de la Gombe.

Cette suspension préventive est un signal fort que le ministre des Affaires foncières lance à l'endroit des cadres et agents de son secteur qui versent dans la fraude, en ces temps où le pays peine à mobiliser les recettes publiques.

Lumeya-Dhu-Maleghi qui a lancé, il y a quelques jours, l'opération « tolérance zéro » dans son secteur, croit fermement que les affaires foncières peuvent facilement renflouer les caisses de l'Etat. C'est ce qui motive les séances de sensibilisation qu'il organise à l'attention des agents de son ministère pour mobiliser les ressources.

Entre-temps, le ministre tient à réduire, à tout prix, le nombre de conflits fonciers qui se comptent par centaines dans les juridictions du pays.

A propos du dossier ayant conduit à la suspension de ces trois hauts cadres des Affaires foncières, des sources proches du ministère rapportent qu'il s'agit de l'immeuble de l'artiste musicien Werrason, vendu avec ses 45 appartements. En lieu et place de l'acte de vente, les trois cadres du ministère des Affaires foncières auraient signé un contrat de concession perpétuelle et un contrat de concession ordinaire dans le but d'échapper au paiement de 3% du prix de vente. Conséquence : le Trésor public n'a rien gagné.

C'est une affaire qui exhale à première vue la fraude. Reste à la commission mise en place pour entendre les précités de confirmer les charges. A cet effet, l'artiste Werrason et son associé, le Libanais Nawud, devront également être entendus.