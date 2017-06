Congo-Kinshasa: Liquidation de la Fibank - La BCC se félicite du comportement des anciens déposants

« Les actionnaires étaient demeurés incapables d'apporter les capitaux nécessaires requis par la BCC, de même que les dirigeants n'avaient pas fourni des efforts conséquents pour améliorer la gouvernance afin de redresser cette banque. C'est ainsi que l'Institut d'émission avait décidé le 11 décembre 2015 de désigner auprès de celle-ci, un comité d'administration provisoire chargé essentiellement, d'une part, d'assurer la gestion courante en remplacement à la fois du conseil d'administration et de la direction générale et, d'autre part, d'exploiter les pistes de résolution de la situation de crise en proposant les mesures appropriées à mettre en œuvre à cet effet. La mise en place du comité d'administration provisoire, conformément aux dispositions de la loi bancaire, a néanmoins permis la continuité des activités de la clientèle », a indiqué Deogratias Mutombo Mwana Nyembo.

Quelques années plus tard, la Fibank développera une structure financière de petite taille exposant une part de marché de 2,77 % selon le critère de total bilantaire, permettant d'occuper le 10ème rang au sein du système bancaire congolais. Laquelle structure, jusqu'à sa dissolution forcée, employait 113 agents. Elle entretenait 24.819 comptes ouverts au public et déployait un réseau commercial constitué de 14 agences.

D'une part, le retrait de l'agrément accordé à la Fibank RDC s.a., décision qui emporte la mise en dissolution forcée de cette entité juridique dans sa forme actuelle. A cet effet, le cabinet Ngomo Tongbo Bangaye, recruté pour la conduite du processus de dissolution forcée s'attèle principalement à la liquidation des actifs et passifs toxiques ou malsains. D'autre part, la vente à un autre opérateur bancaire de certains actifs et passifs sains de la banque dissoute.

