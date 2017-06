Congo-Kinshasa: Nouvelle vague d'évasions - Thambwe Mwamba sur une chaise éjectable

La République démocratique du Congo a connu le week-end dernier des évasions de trop. À Matete et à Beni, près d'un millier de détenus se sont évadés. Des évasions qui s'ajoutent à celles de Kinshasa, la plus spectaculaire, de Kasangulu, de Kalemie, etc.

En moins d'un mois, près de 6 000 criminels sont en liberté dans la nature en République démocratique du Congo. Ces évasions mettent à nu le déficit de la politique carcérale en RDC et, en même temps, annihile tous les efforts de l'appareil judiciaire congolais. Face à une telle débâcle, des têtes doivent tomber. En temps que Garde des sceaux, le ministre de Justice doit être aussi sur une chaise éjectable.

Le gouvernement Bruno Tshibala revient d'un atelier d'immersion de deux jours. A l'issue de cet atelier tenu la semaine dernière, les ministres ont dit être prêts à remplir efficacement leur mission chacun dans le secteur qui est le sien. Le Premier ministre a même appelé chaque membre du gouvernement à mettre en application les enseignements reçus. Bruno Tshibala a insisté sur la nécessité d'une gestion axée sur les résultats. Comme quoi chaque ministre doit présenter des résultats palpables dans son secteur au regard des missions à lui assignées.

6 000 criminels dans la nature

Cependant, le secteur de la justice vit une catastrophe depuis l'entrée en fonction de l'actuel Exécutif national. Au lendemain de l'investiture du gouvernement, soit le 17 mai aux petites heures, la prison centrale de Makala a été attaquée par des assaillants, laissant les portes de la prison grandement ouvertes. Pendant plus de deux heures, des prisonniers ont vidé les lieux. Une bonne moitié de la plus grande prison du pays s'est évaporée dans la nature. Les témoignages recoupés attestent que plus de 4 000 prisonniers ont pris la tangente à cette occasion.

Le même scénario s'est répété à Kasangulu, à Kalemie et dans bien d'autres prisons jusqu'aux évasions du week-end dernier. Vers 3 h 00 du matin de samedi 10 juin, des prisonniers ont été libérés du cachot du parquet de grande instance de Matete par les assaillants non autrement identifiés, selon la Police nationale congolaise. Dix-sept détenus ont pris la fuite. Le samedi 11 juin vers 15h30, c'est autour de la prison centrale de Kangbayi de Beni de connaitre aussi une évasion massive. Après une attaque à l'arme lourde, selon le gouverneur du Nord-Kivu, perpétré par des assaillants, 930 détenus ont été « libérés ». Il ne reste dans cette prison qu'une trentaine de prisonniers dont des malades et des personnes invalides.

Autant dire que l'appareil judiciaire congolais connait sa page la plus noire de l'histoire. La République démocratique du Congo compte à ce jour près de 6 000 criminels en divagation dans les différentes contrées. Parmi ces criminels, des assassins, des violeurs et des bandits des grands chemins. À Beni, ce sont les égorgeurs et autres terroristes ADF qui ont commis des massacres de masse sur les paisibles populations ces deux dernières années qui sont dans la nature, libres comme l'air.

La vérité sur les égorgeurs de Beni-ville ne sera plus connue, en tout cas pas dans le court terme. Pire, des victimes et des témoins de ces assassinats, qui ont ému le monde entier, sont désormais en danger. Des représailles sont à craindre dans les jours à venir.

Avec ces évasions, tout le travail fourni par la police et le parquet est réduit à néant. Il faudra reprendre tout à zéro. De même, notamment pour Beni, tous les efforts de pacification ont été sacrifiés. L'évasion de Beni a largué dans la nature plusieurs miliciens qui sont susceptibles de regagner leurs mouvements insurrectionnels pour reprendre les tueries.

Des têtes doivent tomber

C'est une évidence que le système carcéral congolais est désuet. Des prisons surpeuplées, les bâtiments sont en état de dégradation très avancée. La RDC n'a aucune prison qui répond aux standards internationaux. Pour autant, ces attaques de prison mettent à nu la faiblesse de notre système de sécurité. Aucune institution n'a pu prévenir ces évasions.

Dès lors, il est temps d'établir les responsabilités. Après l'évasion de la prison de Makala, seul le directeur de cette maison carcérale a été suspendu. Aux grands maux des grands remèdes, dit-on. Le ministre de la Justice a accumulé tellement des débâcles que son secteur devient le maillon faible de la République. À l'Assemblée nationale, une motion de défiance est en gestation contre le ministre de la Justice. Les projecteurs sont désormais braqués sur les élus du peuple qui ont le plein pouvoir pour contrôler et sanctionner les membres défaillants du gouvernement.