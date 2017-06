Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - R. Shadary et Th. Mwamba visés par des motions de défiance

La disproportionnalité des forces lors des opérations de maintien de l'ordre et l'incapacité des pouvoirs publics à sécuriser les prisons à travers le pays constituent les motivations des motions de défiance déposées à l'Assemblée nationale contre respectivement le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et le ministre d'Etat, ministre de la Justice.

Deux motions de défiance ont été déposées hier mardi 13 juin au bureau de l'Assemblée nationale. La première motion qui porte la signature du député UDPS Fabien Mutomb et soutenue par un groupe de députés de l'Opposition au sein d'une coalition dénommée Rassemblement, vise le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary. Les motionnaires s'opposent aux méthodes appliquées par les forces de l'ordre dans plusieurs coins du pays affectés par des cas d'insécurité. Ramazani Shadary, qui a dans ses attributions la sécurité de la population et de leurs biens, est accusé d'avoir autorisé la disproportionnalité de la force lors de l'attaque contre les adeptes de Kamuina Nsapu dans l'espace Kasaïen, la séquestration du siège social de l'UDPS, principal parti de l'opposition et la coupure du courant électrique et l'eau pendant la traque contre Ne Muanda Nsemi au quartier Jamaïque, à Kintambo.

La seconde motion initiée par le député G7 Muhindo Nzangi concerne le ministre d'État en charge de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, à qui il reproche d'avoir négligé leurs recommandations après l'évasion spectaculaire dans la prison centrale de Makala.

Dans sa motivation, il explique que c'est cette négligence qui a conduit au scandale de la prison de Beni au Nord-Kivu et aux attaques du bureau du district de Mont-Amba et du Parquet de grande instance de Matete à Kinshasa.

Après cette évasion spectaculaire, la Société civile du Nord-Kivu a rappelé son alerte faite il y a quelques jours sur le risque d'attaque de la prison de Beni. Un tableau sombre qui s'ajoute à celui du mois dernier, où quatre mille personnes ont réussi à s'enfuir de la prison de Makala dans la capitale.

Et suivant la procédure en conformité avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les deux membres du gouvernement incriminés devraient se présenter à l'hémicycle du Palais du peuple dans quarante-huit heures, soit jeudi 15 juin, pour présenter leurs moyens de défense. C'est alors que suivra le vote des députés nationaux.