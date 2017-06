Congo-Kinshasa: Démission

Ces dernières évasions sont de trop. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités et exiger la démission du ministre d'État en charge de la Justice qui n'a tiré aucune leçon de l'évasion à la prison de Makala, où plus de 4 000 détenus se sont évanouis dans la nature.

Ces évasions annihilent tous les efforts de l'appareil judiciaire congolais. Des milliers de criminels, dont des bandits de grands chemins, des violeurs et assassins sont désormais en liberté dans la nature. Comme les prisons congolaises ne sont plus des lieux de rééducation, ces évadés vont, une fois de plus, alimenter l'insécurité dans différentes contrées de la RDC.

Il y a eu aussi des morts dont une policière. À Beni, dans la province du Nord-Kivu, 930 prisonniers sont en fuite. Seuls trente détenus sont restés dans la prison centrale de Kangbayi. On déplore onze morts dont huit gardiens et trois prisonniers.

