Ile Maurice: Mystère total autour du fameux document porté disparu...

Xavier-Luc Duval a accusé le «Senior Advisor» de sir Anerood Jugnauth d'avoir eu en sa possession le rapport intérimaire depuis mars 2015. Mais qu'il n'a pas cru bon de remettre la copie ni à l'ancien Premier ministre ni à l'actuel. Du reste, au Parlement hier, en réponse à la «Private Notice Question», Pravind Jugnauth a plus d'une fois déclaré que ce rapport ne peut pas être retracé à son bureau. Et qu'il a fait une demande auprès des commissaires pour l'obtenir. C'était le 7 juin dernier.

Mais, à son grand étonnement, le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval a brandi ce fameux rapport. «Voilà le rapport est avec vous. Vous étiez dans le gouvernement et vous avez reçu ce rapport», a alors déclaré le Premier ministre. Mais Xavier-Luc Duval, lui, pointe un doigt accusateur vers Dev Beekharry. «I did not see him today !» a fait remarquer le leader de l'opposition en cherchant Dev Beekharry. «Inn al New York», ont alors lancé des membres de l'opposition. Interrogé hier, le principal concerné a nié en bloc ces allégations. «Je n'ai jamais obtenu ce rapport. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre a déclaré à maintes reprises que son bureau n'a jamais obtenu ce rapport», insiste Dev Beekharry. Pourtant, dans un mail envoyé au «Senior Advisor» en janvier de cette année - un e-mail circulé par Xavier-Luc Duval - l'assesseur Benn Gunn fait ressortir que les membres de la commission n'ont pas été payés et relève que «the handling of this highly sensitive Interim Report is also shrouded in mystery in spite of a copy being handed personally to you by Rick Parry in March 2015»

Interrogé hier, Benn Gunn a fait ressortir qu'il n'est plus du tout surpris que les recommandations du rapport n'aient pas été appliquées depuis. Et que, désormais, il n'a plus l'intention de revenir à Maurice...