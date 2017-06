Tunisie: Démêler le vrai du faux

Il est évident que le risque zéro est impossible. Et il faut reconnaître que de telles fuites ne sont pas propres à la Tunisie. Il y en a en France où, du 15 au 22 juin 2017, débuteront les épreuves du bac. Il y en a, également, en Algérie et dans bien d'autres contrées.

Dès le démarrage de la première période des examens du bac, on avait annoncé une fuite. Le ministère de l'Education s'est empressé de démentir la rumeur. Toutefois, il a admis plus tard cette possibilité, tout en minimisant les incidences. Les candidats au bac ne pouvaient pas profiter de cette fuite car au moment même où elle aurait eu lieu, les élèves étaient en train de passer les épreuves.

Il faut, en effet, situer le phénomène dans un contexte plus large. Des tentatives de déstabilisation sont entreprises pour créer une certaine défiance à l'égard des autorités et susciter des troubles dans le pays en exploitant tout.

