Guinée: Société générale des banques (SGBG) - Entre négligence et arnaque

En 6 mois la machine à sous de la SGBG a pour rappel déjà failli plus d'une dizaine de fois et l'est encore au moment de coucher ces lignes.

Mr Sow ,lui est ferme ,il prend en aversion ces cartes désormais et compte porter plainte si on lui en délivre une car pour lui la situation est escroquerie ,une pure arnaque.

« cette année scolaire là je n'ai pas pu faire de retrait à partir du GAB car depuis près d'un an la machine est poussive,qu'ils résolvent ce problème car sinon il ne sert à rien de detenir la carte alors les 180000 payés par an seraient indus. »

« je déplore ,car l'usage de la carte suscite des frais et ensuite tu retournes au guichet manuel tu payes un autre frais ,ce qui fait un frais double, s'il y avait une association de consommateurs à Labé ici on aurait porté plainte contre la SGBG car elle a failli par rapport au contrat signé avec le client. »

