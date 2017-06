Guinée: Ministère de la santé - Des cadres cités dans un détournement de fonds destiné à la construction d'un hôpital

En cette année 2017, le guichet automatique de la SGBG antenne de Labé est plus célèbre pour… Plus »

Raison pour laquelle nous comptons sur sur la presse pour une large et parfaite diffusion du présent message et votre appui afin que le Chef de l'Etat, Pr. Alpha Condé accepte de recevoir la Fédération Guinéenne des Association des Guérisseurs Traditionnels et Herboristes (FEGAGTH) à Sekhoutoureya pour trouver une solution concrète à nos problèmes » a-t-il conclu.

Dans son intervention, le porte-parole de cette structure, Tamba Joseph Milimono, cite : » Dr Younoussa Baldé, secrétaire général du ministère de la santé, Dr Enernest Paquilé GAMYS et Dr Naman Keita, ancien ministre de la santé ont contribué à l'exclusion de la fédération par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de toutes ses attributions statutaires » révèle t-il.

