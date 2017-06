Burkina Faso: Conflits et catastrophes naturelles - La nécessité de protéger les enfants

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a commémoré, la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le lundi 12 juin 2017 à Ouagadougou. C'était autour d'une conférence publique sur le thème : « Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants».

Chaque 12 juin, le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants et, ce, depuis 2009. Cette année, le Burkina Faso a sacrifié à la tradition en organisant une conférence publique sur le thème : « Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants». Elle a été animée par l'administrateur chargé de la protection des enfants à l'UNICEF, Arsène Bagré. En faisant le point, il souligné qu'il y a beaucoup de crises de divers ordres en Afrique centrale et de l'Ouest. Il s'agit notamment des catastrophes naturelles, des guerres et des attaques terroristes.

En pareilles circonstances, les enfants sont durement éprouvés du fait de leur vulnérabilité. « En rapport avec le thème, au niveau du Burkina Faso, nous n'avons pas de chiffres, mais nous avons actuellement plus 32 000 réfugiés au Burkina, dont plus de la moitié sont des enfants. Du coup, ces derniers sont exposés au travail », a déploré M. Bagré.

Au niveau au national, il a noté que plus de 41% des enfants sont économiquement actifs. Dans ce groupe, plus de 32% mènent des activités qui freinent leur développement. D'où la nécessité d'élaborer des stratégies de protection au sein de la famille, de la communauté et au niveau national. « Il faut mettre un mécanisme pour renforcer la résilience des communautés pour une meilleure protection des enfants. Toute chose qui nécessite des actions de communication et de sensibilisation», a souhaité le communicateur du jour.

Quant au directeur de cabinet du ministre en charge de la sécurité sociale, Allahidi Diallo, le choix de ce thème n'est pas fortuit. « Il s'inscrit dans un contexte mondial marqué par la recrudescence de l'insécurité et les catastrophes liés au changement climatique », s'est-il justifié. Pour lui, les conflits et les catastrophes conduisent souvent à la destruction des écoles, dont l'absence ou l'insuffisance est l'une des principales causes du travail des enfants. Aussi, lors des conflits et des catastrophes, nombre d'enfants sont séparés de leurs parents, ils deviennent ainsi des proies faciles pour des trafiquants. Une situation qui, de l'avis du M. Diallo, génère de nouvelles formes de pires formes de travail des enfants et les expose davantage.

Dans le cadre de cette commémoration, le ministère en charge de la protection sociale a organisé un concours de dessins sur le travail des enfants. Trois écoles primaires de Ouagadougou y ont pris part. Il s'agit des écoles Baoghin « A », Baoghin « B » et de Kadiogo qui ont présenté respectivement 19, 8 et 9 œuvres. Les cinq meilleurs dont les moyennes sont comprises entre 12, 20 et 14% ont été primés. Ils ont tous reçu un sac d'écolier, cinq cahiers à l'effigie de la journée, cinq tee-shirts.

Le premier prix a été remporté par Ousmane Dao, élève en classe de CM2 de l'école Kadiogo. A cela s'ajoute une enveloppe financière de 5000 F CFA à 25 000 F CFA en fonction de leur rang. Des émissions et des jeux radiophoniques sur le thème ont également marqué la commémoration de cette édition.