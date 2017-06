Congo-Kinshasa: Elections - La Majorité Présidentielle affûte ses armes

A l'issue de la visite, Aubin Minaku Ndjalandjoku a indiqué qu' était se rendre compte de l'évolution des travaux de la électorale de sa famille politique. Car le temps presse et on ne dormir sur des oreillers au risque de faire surprendre. Il est temps de se mettre au travail en vue de mieux préparer la victoire l'on veut totale.

Au siège du Centre de coordination des électorale appelée autrement « la centrale électorale », le Secrétaire général de la présidentielle et sa délégation ont procédé à la visite guidée différents locaux et compartiments de ce site réservé aux de la famille politique au pouvoir.

En dépit des tiraillements et débats politiques contradictoires qui mobilisent les «alliés» du chef de l'Etat Joseph Kabila et les opposants, chaque famille politique reste convaincue que le processus électoral est irréversible et s'y prépare en conséquence.

