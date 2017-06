Congo-Kinshasa: Bouclages - Kinoises et Kinois dans la tourmente

La nuit d'avant-hier a été éprouvante pour de nombreux Kinois qui ont eu le malheur de se retrouver dans les arrêts de bus et des taxis de la capitale en vue de regagner leurs domiciles. Sur la majorité des grandes avenues et particulièrement les principaux boulevards de la ville, ceux qui ont eu à emprunter les moyens de transports en commun, notamment les bus et les taxis, se sont retrouvés bloqués dans des bouclages.

Des opérations qui ont duré jusque tard dans la nuit, obligeant les usagers des moyens de transport à ronger leurs freins pour de passer les différentes barrières dressées par des agents de la police et des militaires armés jusqu'aux dents.

Que compatriotes qui terminent tard leurs boulots ont dû subir ces barrières pendant plus de quatre heures pour certains et plus pour d'autres. Comme ils ne pouvaient pas emprunter d'autres circuits pour se rendre à leurs domiciles, ils ont été contraints d'attendre jusque très tard. Beaucoup d'entre eux ne sont parvenus à atteindre lieux de résidence que vers minuit ou plus tard. Hommes, femmes, enfants de tous âges et mêmes des mineurs n'ont pu regagner leurs maisons que très tard la nuit avec comme risque d'être surpris par des malfrats surtout dans des avenues non ou mal éclairées de la plupart des communes de la capitale. On a déploré de nombreux cas d'extorsions des biens meubles, notamment de l'argent liquide, des appareils de téléphonie cellulaire, des bijoux et des voitures privées.

Pratiquement, toutes les grandes avenues et autres boulevards ont bouclés dès 21 heures lundi et mardi par des éléments en qui, en, ces occasions, s'illustrent dans des cas d'extorsions et violations des droits de l'homme.

Parmi les victimes de ces cas des tracasseries policières, citons agents des formations hospitalières, notamment les médecins,

infirmières et autres, les étudiants, les enseignants, les d'universités, les vendeuses, les chauffeurs des taxis, des bus, cireurs des chaussures, les veilleurs de nuit, les travailleurs les différents hôtels et restaurants de la ville et ses environs, etc.

Bref, tous ceux qui travaillent pendant la nuit. Voilà les victimes de ces opérations des bouclages à travers certaines et surtout sur les principaux boulevards de Kin.

La part belle malfaiteurs !

Loin de nous l'idée de négliger et de condamner ces opérations de police pour traquer les malfaiteurs, surtout en ces temps où nombreuses maisons d'arrêt ont été l'objet des évasions perpétrées par des groupes non identifiés mais qui ont déversé milliers des criminels à travers la capitale.

Cependant, force est d'interroger la conscience nationale et hommes de bonne volonté sur les tenants et les aboutissants de opérations. Tout d'abord, ce n'est qu'un secret de polichinelle qu' la suite des fuites d'informations, les véritables malfaiteurs ne pas se faire attraper comme des lapins dès la première barrière sur tel ou tel boulevard ou avenue de la capitale. Ils certainement emprunter des voies secondaires pour échapper éléments en uniformes stationnés sur les barrières. A quoi alors servi ces opérations de bouclage ? Lesquelles n'auront eu effet que d'infliger encore des tracasseries additionnelles paisibles citoyens de retour du lieu de travail vers leurs lieux résidence ?

Pourquoi organiser des opérations de bouclage alors que des « containers » servant des bureaux et cachots de la police existent à travers toutes les communes de la ville et pratiquement tous les 200 à 300 mètres sur chaque rue ! On pouvait organiser contrôles sur chacune des avenues sans avoir prévenu la pour mieux surprendre les malfaiteurs qui ont repris du service lendemain des ces évasions spectaculaires vécues dans les prisons du pays et de la ville et ses environs.

Modicité des infrastructures de la Toute personne en provenance de l'étranger qui débarque à pour la première fois devrait être scandalisée par la modicité infrastructures et équipements alloués à la police nationale pour protection des populations de cette mégapole. Pas de véhicules,

notamment des jeep, des camionnettes, des motos, des hélicoptères des canaux rapides et autres engins bien équipés des sophistiqués pour prévenir et intervenir en cas des crimes ou infractions sanglantes survenus à travers cette ville immense située sur une grande étendue et traversée par de nombreux d'eaux et terrains non lotis. Lesquelles servent des lieux de et cachettes pour les malfrats !

Puisque le ridicule ne tue pas en RDC, l'on a appris avec stupeur des célèbres prisons situées en pleine ville ont été l'objet évasions spectaculaires et cela pendant le jour, notamment à Makala, Kasapa, à Beni, Kasangulu, Matete, Bandundu-Ville, etc. Comment opérations de bouclage organisées au milieu de la nuit peuvent- aboutir à des résultats satisfaisants ?

D'autant que suite à fuites d'informations, de nombreux malfaiteurs ne vont pas se pour contourner les points de bouclage ou passer entre les mailles barrières tenues par des éléments de la police et de l'armée. Si police et autres éléments des organes de défense civile et ne sont pas en mesure de protéger les prisons et autres cachots de police, que peut-on espérer de telles opérations de bouclage ?

Si l'on est incapable de sécuriser les principales prisons bâtiments judiciaires du pays, autant faire publiquement des d'impuissance et rendre le tablier. Sinon, l'infraction d' coupable sera appliquée avec toute sa rigueur.