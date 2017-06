Gabon: Grève dans le pays - Le gouvernement prêt à discuter

La seconde exigence était que les négociations se tiennent sur place à Port-Gentil. Sur ce point, les grévistes semblent prêts à faire des concessions. François Mouckany Koumba, coordonnateur général de l'Intersyndicale professionnelle de l'Oogoué Maritime (province de Port-Gentil) : « Si nous mobilisons les ministres à Port-Gentil alors qu'ils ont d'autres obligations à Libreville, et peut-être même à l'international, nous risquons d'aller de report en report. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train d'analyser si devrions être à Libreville ou à Port-Gentil. »

C'est chose faite depuis hier, le ministre du Pétrole, Pascal Houangni Ambourouet, leur a remis la lettre en main propre : « Nous allons mettre en place un tableau de bord, le suivi des tâches et différentes actions en cours pour pouvoir rencontrer les différents ministres et trouver une solution à leurs problèmes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en place un plan de relance économique pour le pays. Ce plan de relance économique doit devoir répondre à la plupart des problématiques en termes donc de relance de l'économie, en termes de croissance, en termes d'investissements et en termes de réduction du chômage. »

