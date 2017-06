Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité routière - La "police de la route" va bientôt sévir

Dans le cadre de la première édition de la Semaine de la sécurité routière du 12 au 18 juin à Bobo-Dioulasso, les ministres en charge des transports et de l'administration territoriale ont effectué une visite-terrain dans les artères de la ville de Sya. Ils sont allés s'imprégner du bon déroulement des opérations de contrôle de la vitesse, de facilitation des déplacements de piétons, ainsi que des contrôles portant sur d'autres comportements.

Après le lancement des activités de la Semaine nationale de la sécurité routière, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama et le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo ont marqué leur présence sur l'après-midi du lundi 12 juin 2017, dans certaines artères de Bobo-Dioulasso. Ils sont allés constater le bon déroulement des opérations de contrôle de la vitesse, de facilitation des déplacements de piétons, ainsi que les opérations de contrôle axées sur d'autres comportements à risques (alcool, taxi à gaz, transport de passagers sur tricycles), entre autres.

Dans cette visite-terrain, les ministres ont, entre autres, sensibilisé et conscientisé les populations sur les conséquences à risques dans la circulation routière. « Nous en avons marre des décès sur nos routes. Sur trois ans, nous avons enregistré plus 2 500 décès en basse campagne comme dans nos villes, et plus de 45 000 blessés. Des personnes qui vont garder des séquelles à vie et ce n'est pas normal », a déploré le premier responsable du département en charge des transports, avant de souligner que cette campagne est essentiellement basée sur la sensibilisation à tous les niveaux.

Plus de 80% des accidents dus à l'action de l'être humain

« Les Burkinabè doivent avoir un comportement citoyen sur les routes, car les statistiques montrent que les accidents sont dus à plus de 80% du fait de l'être humain », a-t-il ajouté. Et d'annoncer que la « police de la route » va bientôt sévir contre tous ceux qui ne respecteraient pas les règles de la route. Il a invité les chauffeurs de taxi à abandonner l'utilisation du gaz butane car cela est formellement interdit. M. Soulama a également exhorté les chauffeurs de tricycles à ne plus transporter des passagers.

De son avis, cette activité n'est pas autorisée dans les deux grandes villes que sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Le maire de Bobo-Dioulasso, Bourahima Fabéré Sanou, a, pour sa part, laissé entendre que ces opérations sont un soulagement pour sa commune. « Si vous faites un tour en ville, vous allez constater que les voies sont beaucoup encombrées et qu'il y a des épaves partout. Cela crée d'énormes difficultés aux usagers de la route, notamment des accidents nocturnes », s'est-il exprimé. L'attitude des usagers est incompréhensible, a-t-il poursuivi.

Pour Issa Konaté, un usager appréhendé lors d'un contrôle routier pour excès de vitesse (75 km/h alors que la norme est 50 km/h) et pour non-respect de la ceinture de sécurité, de telles sorties peuvent amener les usagers de la route à changer de comportement et à comprendre que les actes commis peuvent avoir des conséquences douloureuses.

Par ailleurs, selon les données statistiques de l'année 2015 sur la sécurité routière, il y a en moyenne dans la semaine, 340 accidents en ville, entrainant 270 blessés et tués, à en croire le ministre en charge des transports. C'est dans le but de réduire le nombre d'accidents et d'éviter des victimes mortelles, que le ministère, à travers l'Office national de la sécurité routière (ONASER) organise la Semaine de la sécurité routière à Bobo-Dioulasso, du 12 au 18 juin. Premier du genre dans la cité de Sya, cette semaine est placée sous le thème « Tous engagés contre la vitesse en circulation routière ».