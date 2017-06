Togo: Ni Mantchè sur le chemin de retour ?

On se rappelle que suite aux différentes crises enregistrées dans le cadre de la prise de la Pierre Sacrée en peuple Gê, Ni Mantché, considéré comme le principal fauteur de trouble, a été exclu des cérémonies. Le Préfet des Lacs dénonce cette exclusion.

Le 07 juin dernier, Daté BENISSAN-TETEVI, préfet des Lacs a adressé un courrier à sa Majesté Gê Fiogan Sédégbé FOLLY-BEBE XV pour lui demander que personne ne soit exclu dans les cérémonies.

« Je souhaite que toutes les cérémonies se fassent sans exclusion aucune et que toutes les parties se retrouvent pour créer un climat de paix et de confiance pouvant permettre la stabilité et la pérennité de notre patrimoine », indique le courrier du préfet des Lacs.

Tout compte fait, le représentant du pouvoir central dans les Lacs réserve le dernier mot au Roi de Glidji en sa qualité de garant des us et coutumes ; rôle qu'il joue bien, selon le préfet.

La décision d'exclusion de Ni Mantchè remonte à juin 2016 suite à une réunion entre le ministre en charge de l'administration territoriale et un collège de Chefs traditionnels avec à la tête Sa Majesté Folly Bébé XV, chef des Gê.

« S'il doit opérer, il ne devra le faire que comme un « simple »prêtre et non au nom d'une collectivité quelconque à moins que celle-ci lui donne mandat », tel était l'essentiel de la décision. Autrement dit, il ne sera plus appelé « grand prêtre de la forêt sacrée », comme d'habitude.